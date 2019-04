El delantero de Independiente Silvio Romero destacó este lunes que el flamante campeón de la Superliga y clásico rival, Racing, "hizo un gran torneo" pero señaló que Defensa y Justicia "también se merecía" el título.

"Racing hizo un gran torneo pero hablar de justicia no sé si es lo correcto. Defensa también hizo un gran torneo con otro tipo de jugadores y también se lo merecía", opinó el cordobés Romero en la conferencia de prensa que brindó hoy luego del entrenamiento matutino en el predio Villa Domínico.

El conjunto 'rojo' se prepara para el debut en la Copa Sudamericana que será este miércoles en el estadio Libertadores de América ante Deportivo Binacional, de Perú, pero la reciente consagración de Racing fue un tema recurrente. Consultado por la reacción de los hinchas ante la alegría del clásico rival, el "Chino" recordó los títulos que ganó Independiente en los últimos años en el plano internacional.

"¿Racing hace cuánto que no gana un torneo internacional?", se preguntó y luego amplió: "Ellos hicieron un gran torneo local y nosotros ganamos la Copa (Sudamericana) en 2017. Cada uno ve su vaso medio lleno. Ni uno es mejor, ni el otro peor. El objetivo es seguir ganando cosas".

"River no gana el torneo local pero todos dicen que es el mejor equipo", ejemplificó. Luego, ya enfocado en el próximo compromiso, el delantero, que viene de marcar un gol en la victoria sobre Vélez por 2-1, aseguró que el equipo dirigido por Ariel Holan "es candidato" a ganar la Copa Sudamericana.

"Independiente siempre es candidato y ésta no será la excepción", concluyó.