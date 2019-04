Infiltrarían a Cazula en la primera final de mañana para no descender

Gimnasia y Tiro jugará mañana uno de los partidos más importantes de su historia. Lo que se perdió, ya se perdió. Y ahora le llegó la última oportunidad para no caer al infernal y amateur torneo Regional y sus protagonistas saben que ya no pueden regalar nada y dar ventajas.

En este sentido, el grupo entiende la importancia de Álvaro Cazula, sus ganas, su empuje y su incidencia en el grupo.

Y el futbolista, que en la práctica del domingo asustó a todos por una lesión en la rodilla que desde hace un año lo tiene a mal traer, descartó lo peor: no sufrió un esguince, ni un desgarro en la zona, ni una afección más grave con compromiso ligamentario. Y si bien el dolor le persiste, el cuerpo médico le dio el “Ok”, se subió al micro que anoche emprendió viaje a Córdoba.

Y no se descarta que para mañana, a las 15, en la primera gran “final” por la permanencia ante San Martín de Formosa en cancha de Racing de Córdoba, pueda ser infiltrado ante la necesidad del equipo y las ganas del jugador de no perderse este encuentro para salvar el honor de la camiseta que “Coco” supo defender desde que era un niño.

El plantel millonario partió anoche a la “Docta” esta vez en silencio, sin estridencias, estruendos ni banderazos de apoyo de los hinchas a su alrededor, algo que sí predominó, por ejemplo, en la partida a Misiones, donde al albo solo le bastaba un empate ante Crucero del Norte para salvar la categoría. Esta vez se fueron solos, pero con la esperanza aún encendida en algún rincón de poder salvarse.

Además, de Cazula, la delegación “millonaria” también tuvo otra sorpresa en la lista: Nelson Ibarlucea, el defensor que hace 6 meses (en la primera fecha, en septiembre del año pasado) se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y que ayer volvió a integrar por primera vez una nómina. Si bien no tiene el ritmo futbolístico acumulado suficiente como para jugar, con todo lo que estará en juego mañana ante los de Salvador Ragusa, se supone que el chubutense no integraría el banco (viajaron 19 futbolistas), pero brindará el apoyo moral tan necesario, para lo que también estará Cristian Taberna, quien no podrá estar en el banco de suplentes por las tres fechas de suspensión recibidas, pero que se subió al micro para hacerle el “aguante” al plantel.