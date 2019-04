River, obligado a ganar para seguir con chances de llegar a octavos

River Plate, actual campeón de la Copa Libertadores, y que en la edición 2019 suma tres empates seguidos, será local hoy ante Alianza Lima, de Perú, urgido de sumar un triunfo que le permita conservar intactas las posibilidades de clasificar a octavos de final, en un partido válido por el Grupo A.

El encuentro se jugará en el estadio Monumental, de Núñez, sin público -en el último compromiso en esas condiciones tras la sanción que le impuso la Conmebolpor los incidentes sucedidos allí antes de la segunda final de la Libertadores pasada ante Boca-, desde las 19 con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar,

Internacional de Brasil es el líder del grupo con 10 unidades (en cuatro partidos), seguido por Palestino de chile con 4 (en 4), River Plate 3 (en 3) y Alianza Lima 1 (en 3).

River todavía no logró ganar en esta copa. Igualó en el último minuto 1 a 1 en Lima ante Alianza, empató sin abrir el marcador ante Palestino como local, dejando en el camino dos valiosos puntos, y dividió puntos ante Inter en Porto Alegre 2 a 2, luego de estar en desventaja por 2 a 0.

Esa serie de igualdades no le dejan margen de error al River de Marcelo Gallardo ante el Alianza que dirige el argentino Miguel Angel Russo, que suma seis fecha sin ganar entre la Libertadores y el certamen local y que espera poder zafar de la 12da. eliminación en la fase de grupos de la Libertadores en la historia.

River sin dudas extraña y mucho en esta instancia a un jugador que es sinónimo de desequilibrio y talento como el colombiano Juan Quintero, quien viajará en los próximos días a su país para recuperarse junto a su gente de la operación del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, realizada el 21 de marzo último.

A esa ausencia se le suman la de Exequiel Palacio, quien sufrió una fractura proximal del peroné derecho ante Racing el 10 de febrero pasado, y Milton Casco, quien está inactivo a causa de la fractura de la clavícula derecha el 24 de ese mes.

Para hoy está en duda otra pieza fundamental del campeón de América, el arquero Franco Armani, quien se recupera de un desgarro sufrido ante Talleres en Córdoba hace apenas 12 dìas.

Armani se concentra con el equipo y en las horas previas al compromiso se evaluará si esta en condiciones de jugar, en caso de no ser así seguirá como titular Javier Lux.

Sin la presión de su público para con el adversario, River tendrá que hacer pesar la experiencia y jerarquía de sus jugadores y la inteligencia de Gallardo para poder romper la telaraña que le opondrá el Alianza de Russo que también afronta este compromiso sabiendo que si se va de Núñez con las manos vacías dependerá de un milagro para poder esquivar una nueva eliminación.

Gallardo preservó a sus figuras ante Tigre el pasado domingo en la última fecha de la Superliga, cayendo por 3 a 2, y hoy jugaría en la ofensiva el uruguayo Nicolás De la Cruz y Matías Suárez, quedando Lucas Pratto como único hombre de punta.

La situación en Alianza Lima, en donde será titular el argentino Tomás Costa (exjugador de Colón y Rosario Central) es preocupante y el mismo arquero Pedro Gallese, quien reemplaza al titular Leao Butrón, operado de la rodilla, dijo: “Siento vergüenza con el hincha por no darles el resultado que ellos se merecen. Nos apoyan y hay que trabajar el doble para darles una alegría”.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani o Javier Lux, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz, Matìas Suárez; Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Alianza Lima: Pedro Gallese, Aldair Salazar, Gonzalo Godoy, José Guidino, Francisco Duclós, Tomás Costa, Wilder Cartagena, José Manzaneda, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo y Adrián Ugarriza. DT: Miguel Ángel Russo.

Cancha: River.

Arbitro: Mario Díaz De Vivar (Paraguay).

Horario: 19.

Televisa: Fox Sports