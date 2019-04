Piden la prisión preventiva de Samid y el lunes se conocerá el veredicto

El fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá solicitará la prisión preventiva para el empresario Alberto Samid tras los alegatos que tendrán lugar hoy ante el tribunal que lo juzga por evasión.

"Voy a pedir la prisión preventiva. También es de esperar que las defensas soliciten la excarcelación y después el tribunal va a resolver conforme a su criterio", sostuvo el integrante del Ministerio Público.

Y agregó: "En algún momento va a haber que pedirla porque el estado de detención en el que está Samid en este momento no es un estado que se pueda prolongar en el tiempo, la actual es una detención exclusivamente a los fines de que él comparezca a juicio".

Samid arribó en la noche del pasado martes a la Argentina tras haber sido expulsado de Belice y fue alojado en la Alcaidía de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en el barrio porteño de Montserrat: este miércoles deberá comparecer ante el tribunal que lo juzga por presunta evasión.

"La audiencia estaba programada desde antes que se supiera que él se había ido del país y tenía como objeto que los defensores replicaran a mi réplica, eso en la jerga procesal se le llama dúplica, es un momento que tiene lugar en la etapa de los alegatos", indicó Barberá en declaraciones formuladas a Radio La Red.

Además, precisó: "Es una discusión final. No creo que la presencia de Samid altere la agenda. Creo que va a tener lugar la dúplica de los abogados. Por lo tanto lo más esperable es que la última palabra y el veredicto sean recién el lunes que viene".

El fiscal había solicitado seis años y medio de prisión para el empresario de la carne quien está acusado por haber integrado una asociación ilícita durante varios años.

"Esa asociación estaba organizada para cometer sistemáticamente graves delitos tributarios como así también otros delitos contra la libertad de las personas, particularmente amenazas y coacciones", indicó.

Y añadió: "Buscaban evitar quedar atrapados en el control del fisco y si no lo lograban a través de los mecanismos muy sofisticados que generaron en términos contables y societarios, apelaban a ciertas vías de hecho particularmente violentas".

Finalmente, Barberá manifestó que resulta "extraño e inexplicable" que Samid se haya ausentado del país porque "de acuerdo a la jurisprudencia vigente eran pocas las chances de que quedara preso".