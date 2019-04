Cuestionaron la respuesta del municipio al juez

La presidenta de la comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad del Concejo Deliberante de Salta, Mariana Reyes, cuestionó, al hablar con El Tribuno, la respuesta que dio hace tres semanas la Municipalidad de Salta al juez Marcelo Domínguez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

En el marco de un amparo colectivo por contaminación del vertedero San Javier, el municipio recibió un ultimátum de 10 días hábiles, a partir del miércoles 6 de marzo, para informar sobre el proceso licitatorio para la compra y colocación de la geomembrana y sobre los estudios preliminares necesarios para habilitar el módulo 4 del relleno sanitario.

El 22 de marzo último, el secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, Gastón Galíndez, y el director general de Servicios Públicos, Normado Zúñiga, informaron al juez que se hizo la imputación presupuestaria de 25 millones de pesos para adquirir la geomembrana.

"¿Cómo pueden decir que sale tanto, si no tienen el pliego?", advirtió Reyes. La edil dijo que en un proceso habitual de licitación las empresas dicen cuánto cobran por hacer el trabajo, compiten y la que gana marca la cifra de lo que finalmente se imputa: "No pueden imputar, si no tienen un gasto previo asignado a partir de lo que sale de la licitación".

Sin datos precisos

En la nota que se publicó sobre este tema el 30 de marzo en El Tribuno, Zúñiga estimó que "en los próximos 20 o 30 días -o sea, a fines de abril- tendrán los resultados de los estudios que faltan". Agregó que el presupuesto realizado "es para una geomembrana de 2 mil micrones que cubre determinada cantidad de metros cuadrados, pero que con los informes en mano podrán saber si necesitan otra de más o menos cobertura o no".

Reyes reveló que en mayo del año pasado, tras hacer una visita al vertedero, en el Concejo se aprobaron muchas resoluciones y pedidos de informe a la Municipalidad para conocer el estado del proceso administrativo para la compra de la geomembrana. "Cuando caminamos en ese momento, nos decían que estaban haciendo las gestiones para llevar adelante la adquisición de la geomembrana", recordó.

Dijo que la única respuesta que recibieron desde entonces fue que "estaban gestionando ante Nación la geomembrana de 600 mil metros cuadrados y que no había respuesta de Nación al respecto".

"No es lo mismo que se compre una geomembrana de 60 mil, de 55 mil o de 50 metros cuadrados porque el precio va a variar. Si no saben todavía, sobre la base de los estudios, cuál es la medida de la membrana, ¿cómo es posible que hayan imputado la cantidad de millones que imputaron?", se preguntó.

La edil mencionó que, cuando se hace el pliego de licitación, se precisan las características de la membrana porque "este termina siendo el contrato final con la empresa que gana".