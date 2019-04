Santos o albos, uno de los dos descenderá al Anual

Tan lapidario es el descenso de Juventud Antoniana, y anteriormente el de Gimnasia y Tiro, que uno de los dos perderá una categoría más el año que viene.

Es que el Torneo Regional Federal Amateur, al cual cayeron santos y albos y en donde actualmente se encuentran Central Norte, San Antonio y Atlético Mitre, otorga un solo ascenso por región (al Federal A), mientras que el resto vuelve a sus ligas de orígenes.

En este contexto, Juventud y Gimnasia jugarán por única vez con plaza fija en el Regional del año próximo y como se especula que ambos se armarán con planteles para volver a ascender inmediatamente, el que no lo logre (no pueden ascender los dos a la vez, salvo que se modifique el reglamento), bajará directamente al Torneo Anual de la Liga Salteña (tal como les pasó en la presente temporada a Cachorros y Peñarol). Así de triste.

Ahora, si Central Norte no logra el ascenso en el presente torneo, también deberá volver a jugar en la órbita de la Liga Salteña, pese a las especulaciones de que pueda mantenerse en la misma categoría (Regional) si no sale campeón. Son solo versiones que salieron de la boca del presidente del Consejo, Pablo Toviggino.

Pero si finalmente el cuervo desciende al Anual, tendrá que ganar dicho torneo este mismo año para disputar el Regional Federal 2020 y allí se encontraría con Juventud y Gimnasia nuevamente.

Los otros rivales que pueden llegar a tener los grandes del fútbol salteño serán los campeones de las ligas del interior de Salta, Jujuy o Tucumán.

Cabe recordar que el próximo regional comenzaría recién en enero, por lo que el albo y el santo ingresarán en un profundo vacío de actividad durante los próximos ocho meses, presentando equipos solo en el Anual de la Liga que comenzaría recién en junio.