Olmedo: "D'Alessio no fue conmigo al lugar del accidente"

El diputado nacional y precandidato a gobernador de Salta, Alfredo Olmedo, explicó por qué estuvo con el falso abogado Marcelo D'Alessio la noche en la que tuvo un accidente de tránsito en el que murió una persona, el 12 de noviembre en Buenos Aires.

Olmedo admitió que esa noche llamó a D'Alessio, que desde febrero está preso bajo la acusación de haber extorsionado a un empresario para favorecerlo en la causa de los cuadernos. Sin embargo, el diputado nacional negó que el falso abogado haya regresado con él en su auto al lugar del accidente tras el choque, como se publicó en medios nacionales, y dijo que solo lo contactó para que le mandara a un representante legal.

"Es una mentira que yo vuelvo al lugar con D'Alessio", manifestó Olmedo y destacó: "Hoy (por ayer) declaré en Dolores como víctima, según me lo expresó el juez". También insistió en que el accidente, para él, fue un atentado.

Olmedo prestó declaración testimonial ayer ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien lleva adelante la causa por espionaje que tiene como protagonista a D'Alessio. Fue citado luego de que el magistrado descubriera que el falso abogado también espiaba al diputado nacional.

En diálogo con este diario, Olmedo reveló que conoció a D'Alessio a través del periodista Rolando Graña, cuando buscaba gente para que colabore en los distintos aspectos del armado de su plataforma. "Me lo presentó porque yo le había preguntado si conocía gente con especialización en distintas temáticas de cara a mi campaña para la Presidencia de la Nación; y me lo presentó como alguien que podía sumarse".

Sobre la noche del accidente, indicó: "Lo llamé a D'Alessio porque ya nos habían presentado y vivía a diez minutos del lugar del accidente, pero él no vino como mi representante legal sino que llevó al abogado Rodrigo González, a quien yo autoricé como abogado".

Olmedo recordó que "él (por D'Alessio) llegó al accidente y preguntó qué pasaba, puso una baliza y esas cosas a mí no me gustan, yo no tengo ese perfil. Yo estaba a disposición del juez, pedí que me hagan el control de alcoholemia y todos los controles que hagan falta, además del chequeo del auto".

"Yo a D'Alessio lo llamé para que me mande un abogado, él decidió ir también pero en representación de nada. El no llegó en mi auto de ninguna manera", insistió el diputado nacional.

Sobre su vínculo con D'Alessio, dijo que luego de que los presentara Graña, "llegó como colaborador y después apareció con un presupuesto porque quería ser mi jefe de campaña, eso me llamó la atención y se lo rechacé".

"Además, la forma en que él quería llevar a cabo la campaña no tenía absolutamente nada que ver con cómo hago política", detalló Olmedo y explicó que el falso abogado "planteaba el pago a medios de comunicación, punteros políticos, contactos con jueces y políticos y eso yo no lo hago".

Sobre su exposición ante el juez, sostuvo: "Además de contarle toda la relación de D'Alessio conmigo le pedí que investigara si él tiene algo que ver con el accidente, que para mí fue un atentado, o quién lo mandó a acercarse a mí".

"Yo le pedía al juez que investigue todo, por qué D'Alessio se acerca a mí, independientemente de que me lo pueden haber presentado, porque el juez me mostró que desde antes de que me conozca, me estaba investigando", dijo Olmedo.

Además, resaltó que "también le planteé al juez que en Salta hay una causa en la Justicia Federal donde el Gobierno me mandaba a investigar y a seguirme. Me seguían en la Provincia, me seguían en la Nación, yo quiero saber si hay una relación".

"Lo que me llama la atención es quién mandó a D'Alessio a que me investigue, a que se quiera meter en mi campaña. ¿Fue simplemente un negocio de él o hay alguien detrás?", cuestionó. Para Olmedo, "es muy extraño que aun cuando yo le dije que no estaba de acuerdo con su forma de trabajo, él insistía y después incluso quería seguir vinculado a mi equipo sin cobrar. Por todos los medios quería estar al lado mío. Entonces, ¿quién lo mandó?", cerró.

Sobreseído en el choque

El diputado nacional Alfredo Olmedo fue sobreseído en la causa penal por homicidio culposo en la que era investigado a raíz de un accidente en el que se vio involucrado y en el que resultó muerta una persona el 12 de noviembre pasado en la autopista Dellepiane.

El 12 de noviembre el diputado circulaba a bordo de un vehículo por la autopista Dellepiane cuando el rodado fue embestido por un vehículo, tras lo cual éste impactó en el guarda rail y volcó.

A bordo del automóvil que impactó con el de Olmedo iban cuatro personas, una de las cuales murió a los pocos minutos. En el habitáculo de ese rodado la Policía encontró una botella de whisky.

En su fallo, el juez Bonanno consideró que no hubo responsabilidad por parte del diputado nacional, e incluso dijo que el haber disminuido su velocidad fue la única posibilidad que tuvo.