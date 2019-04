Crece la oferta de empleos en el sector industrial de Salta

Los sectores de la industria y la producción ensayan una leve reactivación e intentan recuperar el terreno perdido durante los últimos meses.

Operativos y de producción son los perfiles más demandados (35%) en lo que va del año por las empresas a nivel nacional, de acuerdo a un relevamiento de Adecco Argentina. Le siguen los comerciales, de marketing y ventas, con el 34%.

La tendencia nacional tiene su efecto espejo en Salta, donde el comercio es el sector que sigue concentrando el mayor índice de trabajadores ocupados, de acuerdo a los últimos datos disponibles de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza trimestralmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

No obstante, este año se registra un sensible aumento en la demanda de perfiles técnicos y profesionales para fábricas, mineras, plantas termoeléctricas y de energías renovables.

De regreso a los datos de Adecco, el resto de los perfiles laborales más buscados son en Informática y Tecnología (IT) (11%), administrativos (10%), y en menor medida, los directivos y gerenciales (4%), y los financieros y contables (3%).

Además, 6 de cada 10 ejecutivos afirman que, actualmente, es mayor la demanda de personal permanente que temporario.

La situación por regiones

La consultora detalló que en el detalle por regiones, el NOA solicita personal para cubrir puestos en ventas, administración y atención al cliente.

Por otra parte, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires los sectores que más demandan personal son hotelería, administración y ventas. En Gran Buenos Aires, producción, mantenimiento, administración y ventas.

Mientras que en las regiones de Cuyo y la Patagonia, se demanda personal para los sectores comercial, minería, petróleo y gas. Y, en el Litoral, para ventas, mantenimiento y producción.

"El panorama laboral este año está determinado principalmente por el período electoral, por lo que podríamos decir que estamos en una situación de expectativa", destacó Francisco Martínez Domene, CEO del Grupo Adecco en Argentina y Uruguay, y destacó que "actualmente, las industrias más activas son las del agro, nuevas tecnologías y energía (renovables y no renovables)".

La ocupación en Salta

En Salta, el mayor índice de trabajadores ocupados se concentra en el sector del comercio, con el 21,2%; le siguen la industria manufacturera y la construcción, casi con el mismo porcentaje: 9,8% y 9,6% respectivamente. Apenas un poco más atrás aparece el sector de la administración pública y seguridad social, con el 9,5%.

En servicios financieros, inmuebles, alquileres y empresas, trabaja el 8,5% de los empleados; seguido por el sector de servicio doméstico, con el 8,3%.

En el ámbito de la enseñanza, se concentra en tanto el 7,7%; seguido por otros servicios, con el 6,5% y hoteles y restaurantes, con el 6,4%.

Mientras tanto, en servicios sociales y de salud, están ocupados el 5,4% de los trabajadores salteños; y el 4,6% en el sector del transporte, almacenamiento y comunicaciones. En actividades primarias trabaja el 1,5% de las personas ocupadas; en otras ramas, el 0,8% y en actividades no especificadas el 0,5%.

Según la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Indec, en el tercer trimestre del año pasado (últimos datos oficiales disponibles), en Salta había 266.782 personas ocupadas, de las cuales 70.321, el 26,4%, trabajan entre 15 y 34 horas semanales. Entre 35 y 45 horas semanales trabajaron 67.806 personas, el 25,4%; y el 24,3% de las personas ocupadas (64.842) trabajan de 46 a 60 horas semanales.

Del total de personas ocupadas en la provincia, el 52% son ocupados plenos, el 32% son sobreocupados y el 13% son subocupados. Mientras que el 3% no trabajó en la semana en que se realizó la encuesta. Por otra parte, el 18,5% de los trabajadores se desempeñan en el ámbito estatal (49.288 personas); y 80,3% (214.280 personas), en el privado.

Son asalariados el 71% de los trabajadores, o sea 189.505 personas, de los cuales el 85% (161.466 personas) tiene una sola ocupación; y el 14,8% (28.039 personas) tiene más de una ocupación. Por su parte, el 22,6% de los trabajadores son cuentapropistas, o sea unas 60.405 personas. El 6,3% restante son patrones o trabajan con la familia.

De las 266.782 personas ocupadas en la provincia, 68.630 (25,7%) buscan otra ocupación; mientras que 197.239 (73,9%) no lo hacen. Son jefes de hogar, 115.085 personas ocupadas (el 43%) de los cuales 26.286, el 22,8%, busca otra ocupación y 88.562 (77%) no lo hace. De los cónyuges, 46.081 personas, el 19,5% busca otra ocupación y el 80,5 no busca.

Entre los hijos, 73.216 personas (27%), el 34% busca otra ocupación y no lo hace el 65%. En el caso de otras personas que integran el grupo familiar, unas 30 mil que representan el 11% de las personas ocupadas, buscan otro empleo el 11,5% y no lo hace otro 11,4%.

Educación y ocupación

Entre las personas ocupadas según nivel de estudios, el mayor índice de ocupación (24,8%) se da entre quienes tienen el secundario completo; le siguen quienes tienen el universitario incompleto, con el 20,5%; luego el secundario incompleto, con 20,3%; universitario completo, 19,3%; primario completo, 11,7% y, finalmente, primario incompleto, con el 3,2%.

Además, el 0,3% de los ocupados no tienen instrucción educativa de ningún tipo.

De estos trabajadores, el 3,3% es patrón o empleador, el 22,6% son cuentapropistas, el 71% son asalariados; y el 3% son trabajadores sin salario.

En tanto que son varones 143.281 de las personas ocupadas, de los cuales el 25% busca otro trabajo, mientras que el 75% no. El 45% de los hombres ocupados son jefes de hogar, o sea unos 64.850, de los cuales solo el 20% busca otra ocupación y el 80% no.

Entre las mujeres, son 123.501 las ocupadas, de las cuales 33.008 busca otra ocupación (26%) y 90.256 (73%) no lo hace. Entre las mujeres que son jefas de hogar, busca otra ocupación el 26%, y el 73% no lo hace.