"Me dijeron dame todo porque te mato", contó Piquín sobre su robo

El bailarín Hernán Piquín afirmó que los ladrones que ayer lo siguieron desde Capital Federal a Pilar para robarle los 20.000 dólares y joyas que había sacado de un banco fueron “muy violetos” y lo amenazaron de muerte con un arma, mientras que los investigadores sospechan que puede tratarse de una banda de extranjeros que comete salideras al voleo.

“Fue un horror. Estaba llegando a casa con unos ahorros que tenía y me siguieron unas motos y unos coches y me robaron el bolsito con el dinero y unas alhajas”, contó al canal TN el ex primer bailarín del Teatro Colón.

El artista explicó que ayer fue al centro a un Banco Francés de la zona de Plaza de Mayo a retirar de su caja de seguridad unos 20.000 dólares y alhajas de su abuela junto a un amigo de nacionalidad española y de allí se subieron al auto para regresar a su casa en un country de la localidad bonaerense de Pilar.

Antes de llegar a su domicilio, Piquín decidió hacer una parada en el shopping Las Palmas de Pilar, ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, para lavar el auto en el lavadero “Manotas”.

“Ahí me vienen dos coches y tres motos. Abrieron la puerta, tironearon, me pusieron un arma y se llevaron la plata y unas alhajas que eran de mi abuela, eso es lo más feo”, dijo.

“Fueron muy violentos. Me apuntaron con armas, me dijeron 'dame todo porque te mato' y se llevaron todo. Es la inseguridad de este país”, agregó.

El bailarín descartó que algún empleado del banco lo haya entregado y comentó que la propia policía le explicó que “hay gente que te espera en la puerta de los bancos, trajeada mejor que yo, ve quién entra, quién sale y ese le da aviso a otra persona y así te van persiguiendo”.

Señaló que los ladrones que lo abordaron “eran tres”, pero que había más cómplices y que en total podían ser “seis, ocho o diez” personas.

"Se está investigando todo"

Piquín confirmó que le robaron 20.000 dólares y contó que hizo la denuncia y “se está investigando todo”.

Por último, indicó que por este asalto barajó la posibilidad de renunciar a su participación en el “Super Bailando”, la próxima edición del programa de TV conducido por Marcelo Tinelli.

“Estuve a punto de llamar a los chicos (por la producción del programa) y decirles que no hacía el 'Bailando' porque me quería ir. De hecho yo estoy viviendo en otro país también, en España, y me quiero ir ya”, afirmó.

El caso es investigado por el fiscal Germán Camafreita Stefich, de la Unidad Funcional de Instruccion (UFI) 4 de Pilar y los detectives de la Subdelegación de Investigaciones (Sub DDI) de ese distrito.

“Por el modus operandi y un testigo que alcanzó a ver y escuchar a uno de los delincuentes, creemos que estamos ante una banda de extranjeros, posiblemente colombianos, que suelen actuar de esta manera: marcan a sus víctimas en los bancos, las siguen en varios vehículos y las atacan en manada en un punto seguro del reccorrido”, dijo a Télam uno de los investigadores policiales.

El fiscal Camafreita Stefich y los detectives ya tienen confirmado que la banda quedó filmada al menos en tres momentos del seguimiento: el peaje de la autopista 9 de Julio, el peaje del ramal Pilar de la Panamericana donde los asaltantes se le pegaron al auto del bailarín y el acceso al shopping de Pilar.

Los ladrones viajaban en tres motos de alta gama, un Fiat Palio y un Peugeot 307, cuyas patentes están siendo chequedas en los videos que obtuvieron los pesquisas para ver si se trata de vehículos alquilados, comprados sin impedimento o robados con chapa cambiada.

El bailarín había sido asaltado el 8 de noviembre de 2017 también en Pilar, cuando llegó al country donde vive y descubrió al menos a cinco ladrones en la guardia que mantenían amenazado a uno de los empleados de portería, tras lo cual fue atacado a balazos pero resultó ileso.

Ese hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada en el barrio cerrado "El Hábitat", de las calles José Verdi y Carlos Calvo, del barrio La Lonja.