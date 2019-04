Cuenca pedirá devoluciones al IPS y a la Anses

El escándalo por los montos de más que cobraron el intendente de Campo Santo, Mario Cuenca, y los empleados de su municipio crece como una bola de nieve. Impera la incertidumbre sobre cómo restituirán al menos 5 millones de pesos a las arcas públicas.

El jefe comunal dijo que debido al “error” en las liquidaciones también pedirá devoluciones a la Anses, las ART, los gremios y hasta al Instituto Provincial de Salud (IPS), ya que por esos salarios inflados, se depositó mucho más.

Cuenca, quien preside el Foro de Intendentes de Salta, quedó en el ojo de la tormenta por un hecho que debería generar una investigación profunda. Durante dos años, las malas liquidaciones afectaron los recursos del municipio.

El intendente, en diálogo con Radio Salta, admitió que se dio cuenta recién ahora, cuando no llegaba a pagar los sueldos. El error data de, al menos, 2017. En su caso, debía cobrar unos 60 mil pesos y a sus bolsillos fueron a parar 120 mil pesos mensuales.

La noticia tuvo una amplia repercusión en medios nacionales. Cuenca contó que, al notar que no llegaban a cubrir los salarios de marzo, detectaron que hubo un “crecimiento desmedido de los sueldos”. Es decir que no se dio cuenta al mirar en su cuenta que tenía mucho más dinero que el que le pertenecía.

Hace unos días, el mismo intendente que cobró el doble de lo que le correspondía ordenó una auditoría. Dijo que espera tener los resultados para analizar cómo se les pedirá a los trabajadores la devolución.

El caso trascendió el jueves, cuando los estatales de Campo Santo protestaron porque en el último mes les depositaron menos de lo que venían recibiendo. Cuenca agregó que dos funcionarios cobraron mucho más que él, unos 150 mil pesos.

“Del intendente para abajo tienen que devolver todos”, afirmó ayer Cuenca. Y agregó: “Voy a seguir sosteniendo que fue un error”. La sobreliquidación, según la explicación oficial, se originó porque se calculaba la antigüedad y el título sobre el salario bruto y no sobre el básico.

Ayer, el jefe de Gabinete de la Provincia, Fernando Yarade, sostuvo que tanto Cuenca como los trabajadores municipales “tienen que encontrar la forma de recuperar” la plata que se pagó de más.