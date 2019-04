Cuatro candidatos se disputan en las urnas el rectorado de la UNSa

La comunidad de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) elegirá hoy en las urnas rector y vicerrector, decanos y vicedecanos, que los gobernarán en los próximos tres años. También determinarán los representantes al consejo superior, consejos directivos de las facultades y consejos asesores de las sedes regionales por los estamentos de profesores, auxiliares de la docencia, personal de apoyo universitario (PAU), graduados y estudiantes.

Los comicios arrancan a las 8 y se extenderán hasta las 19. Durante la jornada se habilitarán 123 mesas en total, entre la sede central de Campo Castañares y las del interior (Orán, Tartagal, Metán-Rosario de la Frontera, Santa Victoria y Cafayate), donde podrán emitir su voto 12.738 electores. Así lo confirmó el presidente de la Junta Electoral General, Roberto Rodríguez.

Cuatro fórmulas se disputarán hoy el rectorado y vice de la UNSa: la lista oficial "Primero la UNSa" que encabezan Antonio Fernández y Mirta Daz; la lista "Compromiso Académico y Social" de Víctor Claros y Graciela Morales; la "Martínez Borelli" que representan Mónica Moya y Cecilia Gramajo; y la lista "Revolución Universitaria" de Lucio Yazlle y Juan José Sauad.

El rector Fernández va por la reelección y el exrector Claros quiere volver a dirigir la universidad. Ambos, antes pertenecían al mismo espacio pero las relaciones se quebraron. Es la cuarta elección en la que compite por el rectorado el socialista Yazlle y la primera en la que participa Moya.

El voto será de papel. Para rector, al igual que para decanos, se votará lista completa.

A las 19, finalizado el acto eleccionario el presidente de mesa junto a los vocales y fiscales de listas procederán a realizar el escrutinio respectivo. En cada facultad y sede regional un personal de informática realizará la carga de datos conforme a lo que figura en las actas de cierre.

Rodríguez confirmó que todos los datos se centralizarán a través de un sistema informático operado desde la Dirección General de Centro de Cómputos de la Universidad, desde allí se hará la difusión. El resultado de los comicios se podrá seguir a través del link Elecciones 2019 que hoy se habilitará en la página oficial de la UNSa. A partir de las 20.30 esperan tener una tendencia.

Con respecto a la veda que rige, el titular de Junta Electoral recordó a los candidatos en general que no se puede realizar ningún tipo de publicidad en las instalaciones de la UNSa, no están permitidas reuniones proselitistas, pegar carteles o a viva voz hacer proselitismo. Aunque admitió que en la actualidad "las redes sociales son incontrolables" y que no existen penalidades concretas de parte de la universidad para esto. Comentó que simplemente se le llama la atención a los apoderados de listas, pero no más que eso.

Para sufragar los electores deberán presentar DNI o pasaporte; los estudiantes podrán exhibir además libreta universitaria (LU). Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta ponderada de los votos emitidos, las nuevas autoridades surgirán de una segunda vuelta entre los dos más votados, el próximo 26 de abril. En este caso se requerirá mayoría simple para resultar electa.

Las impugnaciones del acto eleccionario de hoy se podrá realizar hasta las 19 del 22 de abril. La expedición de Juntas Electorales y proclamación de candidatos electos en primera vuelta es el 23 y los candidatos electos para rector/a y vicerrector/a asumen el 11 de mayo.

Las propuestas

Algunas de las propuestas que se realizaron durante la campaña son las siguientes: avanzar en la digitalización de expedientes, nuevos esquemas de enseñanza semipresencial o educación a distancia, apertura de carreras de pregrado, ampliar becas de comedor, de estudio y de formación.

También se propuso trabajar en medidas para disminuir la deserción de los estudiantes y mejorar la permanencia, actualizar planes de estudios, otorgar un plan de salud para estudiantes, potenciar la investigación, replantear el presupuesto y la defensa de la universidad pública, irrestricta y gratuita.