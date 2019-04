Una compañera de Paola Álvarez complicó a Zambrani

Pasó el tercer día de juicio en contra de Santiago Zambrani, imputado por homicidio doblemente calificado en perjuicio de Paola Mariana Álvarez, cuyo cuerpo fue hallado el 17 de agosto de 2017 en el camino de cornisa de la ruta nacional 9.

En esta jornada una compañera de colegio de Paola complicó al acusado con su declaración, ya que dejó asentadas las conductas de Zambrani para con la víctima.

En primera instancia, la compañera indicó que Álvarez era una persona responsable, amable, buena alumna e inocente pero que veía que Santiago Zambrani la iba a buscar a veces a la salida del BSPA al cual asistían.

También relató que Álvarez le había contado que el acusado le había declarado su amor, pero que ella solamente lo veía como un amigo.

La testigo contó que en abril de 2017, Paola le comentó que Santiago le había quitado el celular y le había bloqueado a todos los contactos que figuraban con nombres masculinos. Además le había prohibido que se relacionara con ellos. Cuando le planteó su extrañeza por la actitud de Zambrani, Paola le respondió que iba a cambiar el chip y que tenía decidido cortar el vínculo que tenía con él.

El jueves 4 de mayo de 2017, día previo a su desaparición. Paola le comentó a su compañera que al día siguiente –ese viernes no tenían clases porque había jornada pedagógica- había quedado en ir a la casa “de un tal Dani”, amigo de Santiago, para hacer tareas de limpieza. Pero le dijo que no estaba segura de aceptar el trabajo porque Zambrani no quería que vaya. Ese mismo día, cuando salían de clases, el imputado estaba esperando a la víctima afuera del colegio. Paola le dijo: “Me voy porque está Santiago al frente”, y se marchó con él. La testigo dijo que la notó nerviosa. Precisó que un par de días antes, la víctima había cambiado el chip del celular para que Zambrani no la moleste. Aseguró desconocer si el imputado tenía el nuevo número de Paola.

El juicio se desarrolla con tribunal colegiado conformado por los jueces Mónica Mukdsi (presidenta), Roberto Lezcano y Norma Vera (vocales).