En Forbes hablan de la "Macrisis" y creen que la reelección del Presidente depende de la inflación

El especialista en mercados emergentes de la reconocida revista estadounidense Forbes, Kenneth Rapoza, analizó la situación económica y financiera de Argentina a la luz del marco electoral. Y las perspectivas que avizoró tanto para la suerte del país como para el presidente Mauricio Macri en cuanto a una posible reelección no son del todo positivas.

Para el editorialista, la mejora rápida de los índices macro y microeconómicos del país, sobre todo de la inflación, están atados a las chances electorales de Cambiemos. “¡Prepárense para otro default de Argentina!”, advierte Rapoza y señala como factores la “caída de Macri en las encuestas” y “la inflación es ridículamente alta”.

Se sumó además a una expresión usada entre la oposición: “Argentina se enfrenta a una Macrisis”. Y definió que dicha “Macrisis” traerá “volatilidad, oportunidades para los especuladores y sufrimiento para la gente real”, según citó a Fernando Pertini, director de inversiones de Millenia Costa Rica.

Análisis electoral

“Si las elecciones se llevaron a cabo hoy, Cristina Kirchner ganaría y sería elegida porque sus votantes odian al Fondo Monetario Internacional y a todo lo que tenga que ver con la economía actual. (…) Si Cristina sigue adelante en las encuestas en agosto, los precios de los bonos argentinos colapsarán”, describió el analista senior de Forbes.

Luis Maizel, cofundador y director de LM Capital Group en San Diego, comentó ante la consulta de la publicación sobre las posibilidades del Presidente argentina de poder afianzarse en el poder: "Me gusta Macri, pero él no va a ganar. Cristina Kirchner o alguien de su grupo ganarán”. "Los votantes sienten que el gobierno de Macri no los entiende y, debido a eso, la izquierda volverá a crecer en el electorado”, destacó Maizel.

El informe de Forbes presenta los datos de una reciente encuesta de la consultora Synopsis en la que Macri pierde en otros escenarios como por ejemplo frente a Roberto Lavagna y Sergio Massa.

La última chance

"El mercado aún cree que Macri tiene una oportunidad", opinó por su parte Roberto Simon, exanalista para América Latina de FTI Consulting y ahora con Americas Society/Council of the Americas, un grupo de expertos vinculados a la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El experto recordó la batalla judicial que enfrenta Cristina, lo que le podría complicar su camino electoral.

A pesar de la altísima inflación y las tasas de interés por arriba del 65%, el titular del BCRA, Guido Sandleris cree que estos valores caerán en los próximos meses. En este contexto, Forbes señala que “si la inflación no cae rápidamente, las probabilidades de reelección de Macri son sombrías”.

Mirada desde los inversores. Desde la elección de Macri -sostiene Rapoza- los inversionistas extranjeros regresaron al mercado de bonos de Argentina. Compraron deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. "Los inversores se arriesgaron al rendimiento", dice el referente de LM Capital Group. Y concluyó, citado por Forbes: “Algunos se quemarán. Algunos demandarán ante la Justicia".

