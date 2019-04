“Hoy, la única salida posible es emprender”

Gabriela Ordoñez, empresaria y especialista en Desarrollo Local del Valle de Lerma, en dialogó con El Tribuno se explayó acerca de las posibilidades que existen, fundamentalmente en el interior de la provincia, para enfrentar la crisis que afecta a vastos sectores sociales. “Motorizar y acompañar la puesta en marcha de pequeños emprendimientos puede comenzar a cambiarle la cara a la economía local”, expresó.

¿Ha cambiado el formato del trabajo tradicional?

El contexto económico, la flexibilidad ganando terreno día a día y los nuevos tiempos han cambiado el formato del trabajo tradicional. Es decir, antes la gente estaba acostumbrada que ingresaba a una empresa, hacía carrera en ella y se jubilaba. Hoy prácticamente esa modalidad ha desaparecido por muchos factores, pero lo cierto es que el trabajador debe adaptarse a estos tiempos y a los constantes cambios. Es así que hoy más que nunca, el emprender se presenta como una muy buena opción para alcanzar la tan ansiada estabilidad. En este contexto el desarrollo del sector privado es fundamental para sacar adelante cualquier economía. Por este motivo desde los ámbitos de decisión debe haber un cambio de visión real que permita brindar apoyo eficaz a la iniciativa privada, porque es desde los pequeños emprendimientos en que la historia puede comenzar a tener otra cara.

¿Cuando habla de emprender, se refiere a poner en marcha iniciativas productivas y/o comerciales?

Exacto. Pero hay que tener bien presente que no se trata de abrir por abrir un negocio o poner en marcha un emprendimiento productivo de cualquier tipo. Se hace primero necesario analizar el contexto, el territorio en el que se va desarrollar la actividad, el mercado y las posibilidades de crecimiento. Lanzarse a emprender sin tener en cuenta estos aspectos es muy arriesgado y las chances de fracasar son muy altas. Por la falta de analísis de dichos factores es que en general no hay buenas experiencias o son pocos los proyectos exitosos. El voluntarismo solo no alcanza. El emprendedor requiere además de conocimiento de su actividad, un apoyo en los primeros tiempos de caminar el proyecto. Necesita de un asesoramiento y una capacitación constante, para afianzarse.

Si no se tiene la capacidad para contratar un estudio de mercado, ¿qué salida tienen los pequeños emprendedores?

Existen varios programas del Gobierno provincial y también nacional que apuntan a capacitar a los emprendedores, ha acompañarlos en los primeros tiempos. En tanto los municipios que cuentan con oficinas de Empleo o áreas específicas abordan estas temáticas y les brindan o acercan cursos y talleres. La idea es fortalecer y empoderar a quienes tienen iniciativas o proyectos de este tipo. El fin último es que los emprendimientos sean sustentables. La capacitación debe ser la base, hay que dedicarle el tiempo necesario porque permite vislumbrar las diferentes oportunidades que ofrece el territorio. Se trata, sin lugar a dudas, de una ventaja competitiva y lo que va a permitir marcar diferencias.

En ese contexto, el financiamiento y las redes de apoyo aparecen como imprescindibles

Totalmente. Las políticas de fomento son fundamentales para posibilitar la puerta en marcha de cualquier emprendimiento y las redes de apoyo también, porque en los primeros tiempos el emprendedor necesita de un acompañamiento de entidades y organismos con experiencia. Muchas veces el desconocimiento sobre cuestiones inherentes al funcionamiento de una empresa, cualquiera sea su envergadura, se presenta como el principal escollo. La desinformación impide tomar buenas decisiones, muchas veces la sola capacidad del emprendedor no alcanza. En cuanto a la capacitación en sentido amplio, es importantísima pero a los lineamientos generales de la economía hay que sumarle en un análisis detallado del lugar en el que se quiere emprender, de sus particularidades, de su gente, sus costumbres y el potencial que ofrece.