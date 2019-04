Gimnasia y Tiro deshace vínculos

Luego de la derrota de Gimnasia y Tiro frente a Defensa y Justicia por 1 a 0, por la Copa Argentina, el martes pasado, el paso siguiente de la dirigencia del albo es abordar las rescisiones de los contratos con los jugadores que formaron parte del plantel que compitió en el torneo Federal A. Como los vínculos con los futbolistas recién finalizan el 30 de junio y de ahora en más ya no se compite por nada, se buscara la forma de acordar las desvinculaciones, instrumentando el modo para cumplir con los pagos, proponiendo un monto menor de lo estipulado, cuando llegaron para formar parte del grupo, el año pasado.

De acuerdo a la información que se pudo recabar, los jugadores recibieron el pago que corresponde a marzo y los días por abril, pero hasta el 30 de junio están por delante más de dos meses y diez días por lo que las conversaciones girarán en la búsqueda de acercar posiciones entre las partes para cumplir con este compromiso.

Se supo que solo algunos integrantes del plantel, de los de afuera, se encuentran en Salta, entre ellos Mauro Leguiza y el resto decidió viajar a sus lugares de orígenes. El mediocampista Pablo Agüero fue quien directamente, después del partido con el halcón de Varela, se fue a La Pampa. En cuanto a los jugadores que pertenecen al club y arribaron desde Ledesma, son los hermanos Luciano y Agustín Herrera. En referencia al interés que habría aparecido por los valores del club millonario, desde otros clubes y que estarían interesados en sus servicios, todavía no se concretó un interés formal para efectuar algún pedido. Con respecto al técnico que dirigirá al equipo albo en el torneo Anual, organizado por la Liga Salteña y que continuaría en funciones para la participación en el próximo torneo Regional Federal Amateur, es otro tema pendiente que los directivos del club millonario comenzará a resolver en los próximos días. Si sigue o no Daniel Ramasco, es una definición pendiente.