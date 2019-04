Centurión, tras el escándalo en Racing, podría desembarcar en Lanús

Nicolás Russo, presidente de Lanús, afirmó que tanto los dirigentes como el entrenador, Luis Zubeldía, están interesados en incoporar a Ricardo Centurión al plantel del granate, pero que las conversaciones con Racing comenzarán cuando finalice la Copa de la Superliga.

“Mientras Lanús este en competencia no va a hacer gestión por ningun refuerzo. A Zubeldia le interesa porque es un jugador importante. A nosotros como dirigentes nos encantaría tenerlo, pero no es un tema para tocar ahora. Es para hablarlo en el momento que Lanús termine la competencia y ahí veremos lo que Luis busca. Si da el ok para traer al jugador haremos la gestión”, confirmó Russo.

La dirigencia del equipo de Zona Sur ya había buscado al futbolista en el mercado de pases anterior, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Ahora, una vez que termine el campeonato se sabrá si Centurión regresa al fútbol, pero, esta vez, con la camiseta de Lanús.



Fuente: TyC Sports.