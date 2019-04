“No es momento de cerrar una incorporación”, dijo Russo con respecto a Centurión

Nicolás Russo, presidente de Lanús, habló sobre la posibilidad de incorporar al delantero de Racing Ricardo Centurión, licenciado por la academia por mal comportamiento, aunque le puso paños fríos porque el granate está en plena actividad en la Copa de la Superliga.

“No es el momento de cerrar una incorporación porque estamos jugando un torneo muy importante y mientras estemos en competencia no vamos a iniciar negociaciones por ningún jugador”, aclaró el máximo directivo del ‘grana’, equipo que disputará los octavos de final de la Copa ante Vélez Sarsfield.

“Todavía no se puede hablar nada porque tanto Racing como Lanús están jugando la Copa de la Superliga y no es el momento para incorporar”, continuó.

Russo además se refirió a los problemas de comportamiento del atacante, manifestados en la academia durante la pasada Superliga: “Si pensamos que el jugador va a ser un inconveniente no lo traemos”, opinó.

El principal acto de indisciplina que tuvo Centurión en Racing fue cuando maltrató al entrenador Eduardo Chacho Coudet, durante la derrota 2 a 0 ante River, por la jornada 18 de la Superliga.

El directivo se refirió también al interés del entrenador granate, Luis Zubeldía, de contar con Centurión, futbolista al que hizo debutar en Racing en 2012 y por el que ayer manifestó su interés a los dirigentes.

“(Luis) Zubeldía, si lo quiere traer es porque lo conoce muy bien y vamos a apostar por él, pero nosotros lo traeríamos para mejorar el equipo”, dijo en diálogo con Fox Sports.

“Si se da la contratación, para nosotros sería un jugador importante”, concluyó Nicolás Russo.