Fines de abril y todavía no abre un jardincito de la ADP

El jardincito de la Agremiación Docente Provincial (ADP) no está funcionando desde que comenzó el ciclo lectivo por no tener habilitado el inmueble en donde funcionarían las aulas. En medio de los reclamos de los padres por no tener clases a pesar de haber pagado $1.800 por la inscripción de sus pequeños de 3 y 4 años, surgió la incertidumbre de saber si estará en condiciones la nueva sede de los jardines de infantes.

Mientras los pequeños están con sus delantales sin estrenar, el organismo responsable de este establecimiento, la ADP, apenas tendría la habilitación de bomberos, pero no de la Municipalidad, porque la documentación respaldatoria sobre el funcionamiento en la casona de barrio Pueblo Nuevo se habría traspapelado en algún despacho.

"Quedaron en habilitar el nuevo local este jueves, son varias semanas que los chicos no pueden comenzar su ciclo lectivo. Tememos que este jardincito no funcione y nosotros ahora no podemos ubicar a nuestros chicos en otras escuelas. No hay lugar en ningún jardincito", se quejó una madre en las afueras del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma.

La duda de las autoridades municipales es por las instalaciones, sobre si serán acordes al funcionamiento de un jardincito de pequeños de 3 y 4 años. La anterior sede de calle Virgilio Tedín tenía problemas en sus instalaciones sanitarias, de acuerdo con las explicaciones de los directivos de ADP de Rosario de Lerma.

Esa habría sido la razón para salir a buscar un nuevo edificio. Lo consiguieron en una zona segura, y a pocas cuadras de la anterior sede educativa. Es una casa confortable y muy bien cuidada. Pero los espacios recreativos demarcados para los niños están en duda. Los emisarios enviados por el gremio de la ADP este martes a Rosario de Lerma recalcaron que la cuestión no pasa por el inmueble, más bien responde a un malentendido que se está solucionando.

Entre tanto, un funcionario municipal de apellido Reales se reunió con los enviados por el gremio y dos padres para buscar una salida a este problema. Confirmó a los padres la habilitación para este jueves, pero la comuna en forma oficial no lo admitió en sus comunicados diarios.

Entredichos en la calle

"Todo es una confusión. Se traspapelaron algunos trámites. Este jueves se habilitará la casa y comenzarán las clases" anunció Graciela Sánchez, de ADP. En medio del adelanto, la presidenta del Concejo Deliberante de Rosario de Lerma, Sara Gerez, se quejó de la actitud del gremio docente, "sabemos que ustedes tienen cuestiones internas que solucionar, pero no es el municipio el que debe dar respuestas a los padres. Ustedes les cobraron la inscripción y deben responder por ello. No se traspapeló nada, el inmueble no tiene la habilitación necesaria", desenmascaró la situación la concejal.

Al parecer el local debe reunir ciertos recaudos de seguridad para los niños. Esta situación no será dejada de pasar por alto la comuna. Los padres también interrogaron a los enviados por ADP por la continuidad del jardincito, a lo que recibieron de respuesta: "Dependerá de este sábado y la nueva conducción del gremio. Este año se asegura que este jardincito seguirá con clases. El próximo no lo sabemos. Dependerá de cómo evolucione el conflicto interno del gremio".

En marzo del 2017 este jardincito fue inaugurado con bombos y platillos por la actual conducción del gremio de ADP, con Patricia Argañaraz a la cabeza. Con salas con aire acondicionado y se promocionaba el desayuno y merienda para los niños.