Trabajadores no profesionales del Materno Infantil piden aumento

Tras el anunciado arreglo de los gerentes del Hospital Público Materno Infantil con los médicos por la hora guardia, ayer salieron los trabajadores no profesionales de ese mismo nosocomio para reclamar que a ellos también les paguen los aumentos correspondientes por las guardias realizadas.

En el ingreso principal, por calle Sarmiento, al promediar la mañana los trabajadores afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Salud) realizaron una asamblea para definir las medidas a seguir de cara al reclamo.

"Nosotros queremos el mismo aumento para los no profesionales que trabajan en la hora guardia. Acá no trabajan solo médicos, hay un equipo de gente en las horas guardias y nosotros queremos los aumentos para todos; nos parece lo más justo", manifestó Víctor Chuquisaca, de ATE Salud.

El acta acuerdo firmada por los 86 médicos que habían renunciado a las guardias se dio como un "acuerdo interno". Para ser más explícitos, la recomposición del valor de la hora guardia será a través de fondos del Hospital Materno Infantil.

Los médicos cobran al día de hoy 265 pesos la hora guardia y piden 650 pesos.

Lo que hicieron mediante ese acuerdo fue incrementar el valor del adicional y el incentivo de guardia en forma escalonada, hasta llegar al valor solicitado.

"Estamos viendo que hay una decisión política para que haya recursos para los médicos y nosotros también queremos los mismos aumentos. Los fondos salen del Hospital porque son de un acuerdo interno y quemos también formar parte del convenio", dijo Chuquisaca.

El dirigente de ATE Salud representa a más de mil trabajadores dentro del Materno Infantil y el valor de la hora guardia es solo uno de los ítems de la lucha que vienen manteniendo desde hace cuatro años aproximadamente. El pase a planta permanente y las designaciones son lo central de la lucha gremial por la cual una vez al mes cortan el tránsito vial, de manera intermitente, en la avenida Sarmiento.

"Nos estamos agrupando con todos los trabajadores no profesionales de los hospitales públicos de la Provincia y mañana (por hoy) vamos a montar una carpa permanente en el Grand Bourg, frente a la Casa de Gobierno", anunció el dirigente.

A nivel provincial piden mejores condiciones de trabajo; inversión real en hospitales y centros de salud; infraestructura adecuada para las internaciones; respeto a los estatutos, leyes y decretos; el 82 por ciento móvil; recategorización de los choferes de ambulancia; reconocimiento de un plus por insalubridad; apertura de negociaciones paritarias y el pase a planta de más de 1.800 trabajadores que desde hace 8 años están contratados como monotributistas o médicos comunitarios.

Aspromin

En tanto que al mediodía, los trabajadores nucleados en la Asociación Profesional del Materno Infantil (Aspromin) realizaron una asamblea en la que se pusieron las cartas de dudas sobre la mesa.

Desde Aspromin aseguran que el documento que se firmó "no tiene validez", ya que no estaba claro el ofrecimiento y que no fue aprobado en asamblea.

"Las 83 renuncias siguen en pie y la Justicia mantiene el amparo", dijeron varios referentes antes de ingresar a la larga reunión; aunque también se sabe que ya varios médicos apoyan el acta firmada con los representantes de los médicos en conflicto, los doctores Rafael Altube y Héctor Costilla.