Leandro Báez declaró en la causa por la Ruta del Dinero K: “Lázaro decía, yo manejo la caja”

Leandro Báez, uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, afirmó hoy que su padre tomaba las decisiones financieras y de compras en Austral Construcciones y las empresas del grupo. “Lázaro manejaba la caja. El decía: Yo manejo la caja”, declaró en el marco del juicio oral y público en la causa conocida como “la ruta del dinero K” por el presunto lavado de dinero de más de 30 millones de dólares en el que está siendo juzgado junto a padre y sus hermanos.

Esta es la primera vez que un Báez declara en el juicio oral. Leandro señaló que hoy está distanciado de su padre. Lo hizo cuando el fiscal Abel Córdoba le preguntó sobre las cuentas en el exterior en las que figura como beneficiario. “No recuerdo bien en cuántas cuentas estoy pero me dijeron que eran tres o cuatro”, dijo Báez.

- ¿Hoy sabe en cuántas cuantas aparece?

- No

- ¿Y sabe si cuenta con fondos y cuantos fondos tiene?

- No. Tengo entendido que salgo de beneficiario y estoy trabajando con mi abogada para saber qué significa ser beneficiario. Y no tiene nada de malo porque yo tengo un seguro de vida y puse a mi hijo que tiene ocho años.

- ¿Quién lo puso como beneficiario?

- Tengo entendido que mi padre, por todo lo que se dice. No tuve oportunidad de aclarar el tema con Lázaro porque estoy medio confrontado en este momento.

El fiscal le mostró documentos sobre las cuentas en el exterior. “Desconozco”, contestó.

Lázaro Báez, sus hijos Leandro, Martín, Melina y Luciana, el arrepentido Leonardo Fariña, el contador Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar y otros acusados están siendo juzgados desde noviembre del año pasado por el presunto lavado de dinero que las empresas del Grupo Báez hacían con los fondos que recibían de la obra pública. Lázaro y Martín Báez están presos.

En su declaración contó que en una oportunidad viajó a China con Javier Sánchez Caballero, directivo de la empresa IESCA, uno de los procesados en la causa de “los cuadernos de la corrupción”. Explicó que fue a conocer una empresa china porque IECSA y Austral Construcciones iban a construir las represas “Kirchner” y “Cepernic”.

Leandro Báez contó que comenzó en las empresas de su padre en 2010 primero en Austral Construcciones y después en Austral Agro, dedicada al campo, el área que le interesaba. “Los detalles financieros de las compras de los campos los decidía Báez y cuando se adquirían era porque le interesaba a Lázaro y él con su contador hacia la operación. Y si él estaba de viaje como yo era apoderado firmaba escrituras o hacia tramites administrativos. Nunca le pregunté a nadie de donde salió el dinero”, declaró.

Dijo que conoció S.G.I, la financiera de Elaskar desde donde se hicieron las operaciones de lavado, y señaló que para él siempre fue de Pérez Gadín. Contó que llevó documentación y cheques. Allí se filmó a Martín Báez, Pérez Gadín y otras personas contando cinco millones de dólares. El fiscal le preguntó por esa situación. “Calculo que cuando venga lo va a explicar él. Yo no tengo idea”, dijo sobre la situación de su hermano y que no conoce el origen de ese dinero.

Señaló que comenzó ganando 13 mil pesos por mes y terminó cobrando 250 mil. Relató que los dueños de las empresas eran Lázaro y Martín Báez. “Lázaro maneja su empresa como quería y tomaba las decisiones”, describió el funcionamiento.

La Unidad de Información Financiera le preguntó si conocía a Néstor Kirchner, Cristina Kichner y Máximo Kirchner. “Como ya declaré en el juzgado de Bonadio los conocí. Fue en un asado en la estancia Cruz Aike que estaban los tres y después en la chacra de Lázaro donde estuvo tres o cuatro veces Néstor Kirchner”, respondió.

