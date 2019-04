Urtubey: “Estamos viviendo una crisis muy profunda que pega en la calidad de vida de todos los argentinos"

El gobernador Juan Manuel Urtubey, consideró que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno para frenar la inflación son "insuficientes, pero sí son un alivio para los sectores que realmente están pasándola peor", agregó que "en buena hora se hicieron", pero consideró que la situación general "es muy compleja" y "la crisis es muy profunda".

Para el precandidato a presidente por Alternativa Federal, las medidas "no van a solucionar el problema de la inflación en Argentina", pero "si es un alivio para los sectores que realmente están pasándola peor; en buena hora se hicieron. Es limitada, pero es una buena medida", dijo en declaraciones a Télam.

De todos modos, Urtubey calificó a la situación del país como "muy compleja", y dijo que "lamentablemente estamos viviendo una crisis muy profunda que pega en la calidad de vida de todos los argentinos".

El gobernador habló durante una conferencia de prensa en la Unión Argentina de Rugby, en la que se presentó el partido por la tercera fecha del Personal Rugby Championship 2019, que se disputará en Salta entre Los Pumas frente a los Springboks, el sábado 10 de agosto en el estadio Martearena a partir de las 16.40.

"Este proceso electoral se da en un momento complejo, y el gran desafío es que podamos encontrar una alternativa superadora a esto, porque lo peor que le puede pasar a un país es no tener expectativas, no tener proyección de futuro", dijo Urtubey en referencia a las elecciones general del 27 de octubre.

"Estoy trabajando activamente para que desde Alternativa Federal le ofrezcamos a la gente que quiere cambiar el gobierno actual, pero no quiere volver al gobierno anterior", agregó el mandatario salteño.

Respecto de los dichos de ayer de la diputada Elisa Carrió, en Córdoba, cuando manifestó: "Gracias a Dios se murió (el ex gobernador José Manuel) De la Sota", y agregó que si no hubiera fallecido "ahí sí sabrían lo que es una denunciadora", al participar de una actividad de campaña, Urtubey afirmó que fue "una barbaridad, un absurdo".

"La propia diputada ya se disculpo, es una barbaridad", agregó.

También se pronunció sobre el libro que la ex presidenta Cristina Kirchner presentará en la Feria del Libro, "Sinceramente": "Esta bueno que cada uno de los participemos en las elecciones puedan expresarse; la ex presidenta eligió ese camino y me parece que en buena hora, así puede explicarle a la gente los motivos por los cuales quiere volver a ser gobierno", dijo Urtubey.

Sin embargo, negó que la ex mandataria pueda ser parte de un acuerdo con Alternativa Federal.