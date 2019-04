La Cámara Baja rechazó tratar la emergencia sanitaria en el norte

El presidente de la Cámara de Diputados provincial, Manuel Santiago Godoy, rechazó de plano el tratamiento sobre tablas del proyecto presentado hace más de un mes por el médico y diputado por el departamento San Martín Manuel Pailler, que pedía al Ejecutivo la declaración de la emergencia sanitaria en los departamentos del norte, asediados en las últimas semanas por el aumento de los casos de dengue, tanto el común como su forma más peligrosa y agresiva, el dengue hemorrágico o "grave".

El proyecto solicitando la emergencia sanitaria por dengue por el término de 180 días fue presentado el 22 de marzo pasado y entre sus puntos establecía la reasignación de partidas presupuestarias para reforzar la atención de los pacientes sospechosos de padecer la enfermedad en los hospitales de cabecera del norte de la provincia.

La reasignación de partidas presupuestarias serían volcadas, según explicó el doctor Pailler "a la contratación de un profesional hematólogo que, por ejemplo, el hospital Perón de Tartagal no tiene; personal de enfermería para cubrir las guardias las 24 horas, como así también designar a nuevos profesionales en determinados servicios como guardias, porque los pacientes tienen que esperar horas para ser atendidos".

"La reasignación de partidas implicaba también la provisión de nuevas partidas de medicamentos como Paracetamol, sueros y todo lo que se requiere para tratar los posibles casos de dengue en sus formas leve y grave, es decir dengue hemorrágico, que tanto temor está generando en la población. En Tartagal no contamos con un banco de sangre por lo que los casos más graves deben ser necesariamente derivados a la ciudad de Salta", explicó el autor de a iniciativa.

Pero a pesar de la gravedad de la situación, el presidente de la Cámara Baja decidió rechazar el tratamiento sobre tablas del proyecto, que tenía dictamen de la comisión de Salud, con el argumento de que el martes a la noche el ministro de Salud, Roque Mascarello, iba a brindar un informe en el recinto sobre la situación del dengue en el norte de la provincia. El tratamiento del proyecto de Pailler pasó para la próxima sesión, que se realizará recién en dos semanas por el feriado del 1 de mayo.

"Lo que la población está esperando son medidas concretas, no palabras, que seguramente serán coincidentes con lo que expresaron los miembros de esa comisión de Salud que vino a Tartagal, y que argumentó que no hay casos de dengue hemorrágico. Si los pacientes tienen todos los síntomas de dengue y además presentan hemorragias no hay mucho que argumentar", consideró Pailler.

La comisión de Salud a la que el médico norteño hace referencia fue la que a pedido del intendente Eduardo Leavy llegó a Tartagal el martes, cuyos miembros vivieron una situación incómoda cuando los periodistas locales les enrostraron la falta de información, de claridad y la negación de una situación de evidente angustia y preocupación por los decesos de pacientes que tenían todos los síntomas del dengue en su variedad más grave, o hemorrágico, que se produjeron en los últimos días.

“Pasé horas en la guardia para ser atendido”

Moisés Viruez, director de Ceremonial de la Municipalidad de Tartagal, recordó: “El domingo anterior mi hijo de 8 años comenzó con todos los síntomas de dengue y mi temor era que él ya había tenido la enfermedad años atrás. Como era feriado no pude encontrarme con su pediatra así que fui al hospital. Después de esperar con mi niño con fiebre, puse un mensaje en el grupo que compartimos personal del municipio, del hospital y de otras entidades con las que trabajamos en forma coordinada, comentando que hacía más de dos horas que esperaba ser atendido sin que ningún médico se apareciera por la guardia”.

Viruez recordó: “A los minutos el gerente del hospital me pidió que fuera por su despacho, pero le pedí que no me atienda a mí sino que manden un médico a la guardia y que yo iba a esperar mi turno, porque había gente que estaba mucho antes que mi hijo y yo. Al rato vino una médica y comenzó a atender, pero desconozco las razones por las que hacía horas que no había un profesional en ese servicio de guardia”.

Finalmente, Viruez llevó a su niño a una clínica privada con su médica pediatra. “Le ordenó los estudios de sangre y control de plaquetas en forma inmediata y sigue bajo estricto control médico, además de reposo y un plan de hidratación oral permanente. Pero no toda la gente que espera por horas ser atendida en el hospital público tiene la misma posibilidad”, remarcó el funcionario municipal.