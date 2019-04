Simeone: "Ser segundo no es una frustración ni un fracaso"

El DT de Atlético Madrid de España, el argentino Diego Simeone, aseguró este viernes que ser segundo "no es una frustración ni un fracaso" en la previa del partido ante Valladolid que puede definir la liga española a favor del líder, Barcelona.

"Ser segundo no es una frustración ni un fracaso. Nosotros nos miramos a nosotros mismos, saber de dónde venimos y a dónde vamos para aspirar a ser competitivos. En estos siete años y medio que llevamos siempre hemos buscado estar más cerca de ganar", manifestó Simeone en conferencia de prensa.

Atlético Madrid marcha segundo en el campeonato español con 71 puntos a nueve del líder Barcelona (80) sobre 12 en juego.

"Soy el primero en exigirnos y mejorarnos para poder mejorar. Me alegra que hoy el Atlético esté exigido a estar en los primeros puestos todos los años. Eso habla muy bien del trabajo que ha hecho el club y los futbolistas que han pasado estos siete años en el Atlético", apuntó el Cholo.