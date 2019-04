Duhalde duro con el Gobierno: "No entienden, son muy brutos"

"No tiene que hablar nunca del pasado que es lo que impuse a mis ministros cuando asumí", dijo el ex presidente.

En medio de la disparada del dólar que generó un clima de tensión en la Casa Rosada, el ex presidente Eduardo Duhalde volvió a cargar contra el gobierno de Mauricio Macri. “No tiene que hablar nunca del pasado que es lo que impuse a mis ministros cuando asumí”, lanzó.

En una charla que encabezó en la sede del Movimiento Productivo Argentino, Duhalde sostuvo que los referentes de Cambiemos “no entienden” que deben tener esa actitud porque “son muy brutos”.

“En otras elecciones teníamos los candidatos un año antes haciendo campaña. Faltan 40 días hábiles para el cierre de listas y no sabemos quiénes se van a presentar”, dijo el ex gobernador bonaerense.

En declaraciones a la prensa, agregó que “hay escándalos de corrupción hoy. No estoy hablando del pasado” y que “así no se sale”.

Duhalde encabezó el Primer Seminario Internacional de Prospectiva en la sede de la organización que creó junto a Raúl Alfonsín.

Fuente: M1