“Reflexiones sobre la Shoá”: una muestra itinerante para mantener viva la memoria

“El camino hacia Auschwitz se construyó con el odio, pero se pavimentó con la indiferencia”. Con esta frase del historiador británico Ian Kershaw, comienza la muestra itinerante “Reflexiones sobre la Shoá”, del Museo del Holocausto de Buenos Aires, que se podrá visitar el jueves 2, el viernes 3, el lunes 6 y el martes 7 de mayo en el Centro de Convenciones de Limache.

La frase está escrita sobre el cielo, en la imagen que muestra el ingreso al mayor centro de exterminio de la historia del nazismo: Auschwitz, en Polonia. “La idea de esta muestra es separar el odio de la indiferencia, que no haya indiferencia ante estos temas porque nos involucran a todos. Durante la Shoá, fueron los judíos. Los genocidios posteriores pueden ser contra cualquiera de nosotros”, expresó a El Tribuno Patricio Brodsky.

El licenciado en Sociología y profesor de la materia “Genocidio y Memoria”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, llegó a Salta contratado por el Museo del Holocausto para capacitar a quienes quisieran ser guías locales voluntarios de la exhibición.

“Reflexiones sobre la Shoá” es una muestra interactiva con paneles táctiles acerca de lo que fue el genocidio de judíos europeos y la Segunda Guerra Mundial. “Se busca generar algún tipo de reflexión con respecto a esto anclando en el presente, en la cuestión de discriminación que hay en la comunidad judía, pero también abarcando todas las formas de violencia que hay”, dijeron desde la organización.

La exposición es con entrada libre y gratuita. Se la puede visitar por la mañana, de 10 a 13, y por la tarde, de 15.30 a 19. Por la mañana, está prevista la visita de instituciones educativas y, por la tarde, la del público en general. Las visitas guiadas serán cada media hora, desde las 15.30. La última será a las 18, ya que la exhibición cierra a las 19.

Salta es la primera ciudad, fuera de Buenos Aires, en la que desembarca esta exposición. Después, la muestra llegará a Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Rosario, entre otras.

Hay pantallas táctiles con testimonios de sobrevivientes.

“Podría volver a pasar”

El miércoles último, por la mañana, chicos y chicas de la escuela técnica 3149 “Julio Ignacio Mera Figueroa” visitaron la muestra junto a sus profesoras.

Joaquín Díaz (16) dijo a El Tribuno que él suele ver películas sobre el judaísmo y sobre la primera y la segunda guerras mundiales. Contó que, tras visitar la muestra, le dieron ganas de leer más libros referidos a esto: “Uno sabe poco del tema y esto ayuda a saber lo que pasó más a fondo”.

El joven analizó que una situación como el Holocausto “tarde o temprano podría pasar, no se sabe cuándo ni dónde”. “Podría haber alguna persona que hiciera algo parecido. Hay gente que mata a personas o las maltrata porque es racista y las hace sentir mal. Por eso puede pasar. La sociedad tiene esa mentalidad de que si una persona lo hizo, yo también lo puedo hacer”, evaluó.

Maximiliano López Sánchez (16) comentó que la muestra le pareció muy interesante y que le cambió su forma de pensar: “Yo casi no sabía de este tema. Me gustó aprender cómo fue el movimiento que se realizó por la Alemania nazi y toda la gente que pudo sobrevivir; conocer lo que vivieron y el sufrimiento que tuvieron que pasar. Es algo que me cambia el pensamiento, que me hace pensar un poco más”.

Maxi coincidió con Joaquín en que esto podría volver a ocurrir, “capaz no contra los judíos, sino contra otro grupo de personas”. “Hay gente que discrimina, pero no en broma, en serio. No vaya a ser que llegue alguno que tenga las herramientas para volver a hacer algo que sucedió en nuestro pasado y dejó una marca terrible en las memorias de muchas familias”, analizó.

A Rocío Ocaranza (14) también le gustó mucho la exhibición. “Me hizo reflexionar sobre cómo era la gente en el pasado y cómo cambió hoy en día. Era mala la gente antes y no sabía lo que era tratar a una persona. Ahora hay leyes y las personas tenemos derechos. Creo que la sociedad en ese sentido está mucho mejor”, dijo.

Desconocimiento

Luego de la recorrida que hicieron los estudiantes, su guía, Brodsky, habló con este medio sobre lo que vio durante la visita: “Hay interés en los chicos y hay una invocación aceptada y compartida a la reflexión. Hubo intervenciones interesantes, preguntas e inquietudes”.

El hombre contó que cuando chicos y chicas estuvieron ante el primer panel de la exposición, que tiene la imagen del ingreso al campo de concentración de Auschwitz, algunos tenían una referencia visual, pero no sabían qué lugar era.

“Partimos de alguna oída en algún momento, pero de la falta de conocimiento sistemático. Llegamos al final de la muestra y la verdad es que fue exitosa la recorrida porque los chicos asumen que esta es una invocación a la participación, al compromiso individual en el tema de memoria, sobre todo”, analizó.

“Los genocidios siguen aconteciendo”, dijo Brodsky.

Brodsky destacó la importancia de esta muestra: “El Holocausto aconteció hace unos 75 años, pero los genocidios ocurren. Una de las reflexiones que les decía a los chicos es que luego del Holocausto se lanza la consigna ‘Nunca más’, que es la misma con la que el fiscal (Julio César) Strassera cerró su alegato en el Juicio a las Juntas militares de la Argentina. ‘Nunca más’ fue la consigna en Ruanda, en Bosnia, etcétera. Los genocidios siguen aconteciendo. Nosotros seguimos invocando el ‘Nunca más’ y por eso es necesaria la memoria”.

“Conocer es necesario”

En el marco de esta muestra, Brodsky capacitó a guías locales, que acompañarán a quienes visiten la exposición.

Bettina Vides (21) estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta. A lo largo de su carrera, en muchas ocasiones estudió el Holocausto judío, el nazismo y las políticas del régimen nazi, pero siempre se quedaba con sabor a poco.

Movida por la curiosidad, se capacitó para ser guía y aprendió más en profundidad sobre estos temas: “Hay cosas que no se cuentan, que no salen a la luz y se ven en este tipo de propuestas. Es algo de lo que no se habla mucho pero es súper importante y fomenta la tolerancia y, en cierto sentido, también la empatía”.

La muestra finaliza frente a un espejo que tiene escrita una frase de Primo Levi, químico y escritor italiano, sobreviviente de un campo de trabajos forzados en Auschwitz: “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Datos para visitarla

Las instituciones educativas que quieran inscribirse para ir a la muestra pueden hacerlo a través del Ministerio de Educación. Deben escribir a Mariana Garnica, mfgarnica@gmail.com.

Las visitas para estudiantes están previstas durante la mañana.

El público en general puede asistir en cualquier momento del día, aunque las visitas guiadas comenzarán a partir de las 15.30, cada 30 minutos. Los recorridos durarán una hora y serán a las 15.30, a las 16, a las 16.30, a las 17, a las 17.30 y a las 18.

La muestra estará abierta el jueves 2, el viernes 3, el lunes 6 y el martes 7 de mayo, con entrada libre y gratuita.