Con poco, la U se quedó con el festejo en el clásico

Universitario sacó rédito de la eficacia de su pateador Eliseo Morales y de un try de Gastón Frey para ganarle el clásico a Gimnasia y Tiro en condición de visitante. Por primera vez en la historia, Altos de Medeiros fue escenario de uno de los choques más esperados del rugby salteño, esta vez enmarcado en la sexta fecha del Regional del NOA.

La fiesta no terminó bien para el local, que se fue al descanso ganado apenas por 5 a 0, pero la U aprovechó tres penales de Morales y el try de Frey en el segundo tiempo para imponerse 16 a 5. Es el segundo triunfo que los verdes consiguen en el Regional y puede ser el envión que necesitan para aspirar pelear por los primeros lugares.

La fricción de la lucha de los fowards fue la protagonista de los primeros 40 minutos. Se luchó más de lo que se jugó y solo un try de Leandro Tobio sacudió al público que se acercó al predio de Gimnasia y Tiro. El primer tiempo no ofreció nada más.

La potencia de los fowards del albo mermó en el segundo tiempo permitiendo mayor dominio de Universitario; a pesar de contar con mejores chances se mantenía el marcador a favor del albo hasta que aparecieron las infracciones y los penales a favor del equipo de El Huaico.

Eliseo Morales no desaprovechó las oportunidades que se le presentaron y a los 10, 16 y 21 minutos puso al frente a su equipo por 9 a 5. El golpe de gracia lo dio Gastón Frey minutos después con su try más la conversión de Morales.

Con poco Universitario se quedó con el clásico y ya prepara su próximo compromiso frente a Los Tarcos. Por su parte, Gimnasia intentará recuperarse nada menos que jugando otro clásico, frente al Jockey Club.

Ganó el Jockey

El Jockey salteño llegará al clásico con el albo entonado por el triunfo que ayer consiguió frente a su homónimo de Tucumán por 34 a 17. Con este triunfo el albirrojo trepa al sexto puesto del Regional, pero con partidos por jugarse hoy.

En la jornada de ayer también se jugaron otros dos partidos. Natación y Gimnasia venció a Huirapuca por 42 a 22 y Old Lions acentuó su buen momento goleando a Cardenales por 44 a 18.

Los partidos de hoy

La sexta fecha se completará hoy con otros tres partidos. Tucumán Rugby, uno de los líderes. enfrentará a Universitario de Tucumán, mientras que Los Tarcos recibirá a Tucumán Lawn Tennis. Completarán Santiago Lawn Tennis frente a Lince; todos los partidos se jugarán a partir de las 16.30.

La síntesis

GIMNASIA 5 UNIVERSITARIO 16

J. Fernández H. Castellanos

I. Tobio A. Fernández

C. Fernández R. Guzmán

R. Fernández F. Bresanutti

A. Silvestre Y. Yarade

L. Murua G. G. Ascárate

E. Gil M. Fortuny

N. Sánchez M. Sarmiento

L. Tobio G. Genovese

A. Alloa G. Frey

G. Valdez G. Goldenhorn

J. Irazusta L. Barros

M. Diez J. Torres

N. Carrizo J. Correa

G. Montalbetti E. Morales



DT: R. Coledani DT: O. Bazán

Tantos. PT: 32’ try de L. Tobio (G).

Resultado parcial: Gimnasia 5 - Universitario 0.

Tantos. ST: 10, 16 y 21 penales de E. Morales (U); 24’ try de G. Frey y conversión de E. Morales (U).

Cancha: Gimnasia y Tiro.

Árbitro: Luciano Pereyra.

Jornada: 6ª fecha.

.