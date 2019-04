Gimnasia acordó en lo económico con el 95% de los foráneos

La dirigencia del albo salió a aclarar la cuestión de la deuda a los futbolistas: solo hay dos jugadores de afuera de Salta con los que aún no se acordó su salida.

Tras el descenso al Regional Amateur, desde la dirigencia salieron a aclarar que ya se acordó la desvinculación de casi la totalidad de los futbolistas foráneos del último plantel de Gimnasia y Tiro, las caras más expuestas en uno de los dos fracasos mayúsculos que experimentó el fútbol salteño en un abril “de terror” que difícilmente sea olvidado, pero del que todos los agentes involucrados tenemos que aprender y mucho para evitar cometerlos a futuro.

Si bien hay casos de jugadores que por distintos motivos no lograron desvincularse y esperan percibir lo que se les adeuda, desde la dirigencia aclararon que la mayoría de los casos individuales de aquellos componentes que residen afuera de Salta sus situaciones se resolvieron a término, pese a la coyuntura compleja del país y del fútbol salteño, que se agrava más aún ante una pérdida de categoría.

“Solo hay dos jugadores a los que se les debe, uno vino con contrato y por cláusula del vínculo para rescindir primero debemos notificar y recibir la posterior respuesta de su club de origen para recién poder finiquitar su salida, pero la parte económica con su representante está prácticamente arreglada. En el otro caso, nos reunimos permanentemente con el futbolista en cuestión y de a poco le vamos achicando la deuda. Al resto de los jugadores de afuera no se les debe un peso, ya están en sus casos e incluso lo primero que hicimos fue arreglar la situación de ellos para que puedan irse a sus casas y estar con sus familias y por lógicas razones, hubo celeridad de nuestra parte en sus salida”, le dijo a El Tribuno el vicepresidente de la institución Juan Carlos Ibire.

“Sé lo que es la pobreza, lo que es pelearla como futbolista porque yo también lo fui y lo viví, y lo padecí, viviendo en una pensión, entiendo a los jugadores y sus necesidades mejor que nadie. Este club le dio a los jugadores todo lo que pudo, toda logística se adaptó a ellos, como si estuvieran en River. A la hora de las críticas yo como dirigente absorbí todas las que llegaron y lo acepté, sé lo que es el fútbol, conozco este ambiente y sé que estoy en Gimnasia. Nos podemos haber equivocado, pero si hay algo que hicimos fue tratar de tener al plantel lo mejor que se pudo. No hubo un solo mes en el que no se les haya dado algo de plata al menos, cuando no se podía completar los sueldos”, ahondó el directivo, quien afirmó que aún resta arreglar las situaciones de algunos jugadores locales, varios de los cuales estarán en consideración para jugar el Anual que arrancará el 19 de mayo, teniendo en cuenta que algunos de los futbolistas de la cantera, que formaron parte del último proceso seguramente buscarán por una cuestión lógica otros horizontes en su carrera.

“Si algo quisimos lograr en este último tiempo es que el jugador quiera venir a Gimnasia porque sabe y se entera que tratamos ser lo más ordenados posibles y cumplirles, cuando la realidad indica que hace 5 o 6 años acá no quería venir nadie, ni los representantes querían acercar jugadores. No hay un jugador al que no se haya atendido y tratado bien desde que llegó y siempre se les dio respuestas y ver todos los detalles”, concluyó el directivo que estuvo a cargo del manejo del fútbol en el club de la Vicente López.