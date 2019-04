VIDEO Entró a robar a una casa, amenazó a dos nenas y su niñera y se llevó hasta la mochila

Una tarde de terror vivieron dos hermanas de 7 y 12 años y su niñera en una casa de City Bell. Un ladrón entró a la vivienda saltando un paredón a plena luz del día y las mantuvo encerradas y amenazadas durante una hora y media mientras buscaba dinero.

Eran cerca de las 4 de la tarde cuando el delincuente apareció en bicicleta y eligió su objetivo, a solo 150 metros de una garita con vigilancia privada. Las nenas estaban solas con la empleada cuando el hombre irrumpió y les exigió que le dijeran dónde tenían el efectivo.

Las víctimas no se resistieron pero el ladrón no se conformó con el botín, por lo que se dedicó durante casi dos horas a revolver cada uno de los ambientes de la casa hasta que se convenció que no había más nada de valor que lo que le habían entregado.

El sujeto guardó el dinero que encontró, una planchita de pelo y poco más dentro de la mochila de la escuela de una de las menores y escapó del lugar, sin advertir que su paso había quedado registrado en una cámara de seguridad.

“La madre está desesperada”, dijo una vecina al diario El Día. No tanto, manifestó, por lo que el delincuente les robó sino por el “pésimo momento” que les hizo pasar a sus hijas y a la niñera. La grabación de la cámara de seguridad ya fue incorporada a la investigación, pero el ladrón sigue prófugo.