Abrupto y polémico cierre de la Asamblea legislativa en Güemes

E n la noche del lunes 1 de abril se llevó a cabo el acto de apertura de las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de General Güemes, con un cierre inesperado. El acto dio inicio alrededor de las 20 con un oficio religioso a cargo del cura Ángel Casimiro, luego, siguiendo el orden del día, se procedió a la toma de juramento a los ediles que fueron elegidos en sesión preparatoria para formar parte de la terna de autoridades del Concejo, asumiendo en la presidencia Sergio Salvatierra; en la vicepresidencia Mario Suárez y en la vice segunda Hugo Cisneros.

Cumplido el juramento se procedió a invitar a la intendenta Alejandra Fernández para dar el discurso de apertura. La intendenta se tomó su tiempo para dar lectura a un discurso compuesto por 82 páginas, donde detalló cada uno de sus actos de gobierno.

“Nosotros hemos llevado adelante acciones totalmente transparentes. Eso deja de lado toda posibilidad de corrupción; hemos informado de cada una de nuestras acciones aunque parece que no fue suficiente para algunos, porque no quieren ver o entender”, fueron las palabras previas de un detallado informe cuya lectura demandó un poco más de dos horas y media.

Cumplimentado el discurso protocolar, el presidente del Concejo, Sergio Salvatierra, antes de dar por terminada la sesión, expresó su propio discurso dando a conocer también el trabajo realizado por los ediles durante el período 2018. Hubo expresiones de desaprobación por parte de los asistentes al acto por considerarlo inapropiado para la ocasión, mientras que la intendenta decidió retirarse del recinto. “Esto que hoy hemos vivido es algo que jamás pasó en nuestra ciudad. Todos sabemos que el único orador es el intendente, pero nunca ocurrió antes porque eran intendentes hombres; ahora que hay una mujer piensan que son superiores, lamento esta situación pero están muy equivocados”, manifestó la mandataria municipal.

Por su parte, el concejal Salvatierra también se expresó con respecto a esta situación. “Nosotros hemos escuchado pacientemente por más de dos horas el discurso de la intendenta, haciendo referencia a actos de gobierno que son muy difíciles de demostrar, entonces no veo la razón para que yo no pueda tomarme unos minutos con mi discurso. Esto ya lo hicimos durante el acto de apertura del año pasado y no le molestó, quizás porque recién comenzábamos a trabajar en forma conjunta y había una buena relación. Hoy como esa relación está quebrada por nuestra tarea de contralor, se siente molesta”, expresó el edil.

Por su parte el senador Carlos Rosso también hizo referencia al abrupto cierre de la sesión de apertura. “Creo que es necesario tomarse un tiempo para informar sobre los actos de gobierno, tal vez la intendenta omitió decir que en muchas de las gestiones a nivel provincial también participamos nosotros como legisladores. Con respecto al incidente sobre el final fue una vergüenza, pero por ambos lados, porque es sabido que el único orador en los actos de apertura son el presidente, el gobernador o los intendentes, pero tampoco se puede aceptar expresiones o abucheos en contra de los concejales como se escucharon esta noche. Todo eso habla mal de nosotros como ciudad”.

Las sesiones futuras fueron fijadas los días miércoles en horas de la tarde.