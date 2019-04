Dady Brieva: "Cristina es la más preparada, te lo dicen hasta los que la quieren ver muerta"

Dady Brieva, peronista de primera hora, habló con Luis Novaresio sobre la actualidad del país y adelantó que su voto en las próximas elecciones presidenciales será para Cristina Kirchner. ‘Es la más preparada, te lo dicen hasta que los quieren ver muerta. Y no se va a bajar, ya te lo digo. Es la que más mide y la más creíble‘, argumento el humorista integrante de Midachi.

‘Mi sueño es Cristina presidente y Massa gobernador. Hace seis meses que lo digo cuando era impensado. Massa representa mucho simbólicamente, pero se está quedando solo. Igual el voto castigo se lo van a sacar a los macristas, no se lo van a sacar a Cristina. El votante desahuciado con Macri va a votar a Lavagna‘, reconoció Dady.

‘¿El peronismo está unido?‘, le preguntó Novaresio a Dady. ‘Yo creo que junto al radicalismo son dos partidos que han estado redefiniendo cosas en los últimos años por eso han ganado otros espacios políticos. El peronismo está como juntando gente y viendo. A la larga nos vamos a terminar juntos y va a estar bueno‘, reconoció.

Sobre la relación con la gente en la calle, Dady reveló: ‘Muchos me saludan. Antes me miraban con desprecio y yo lo sentía. Ahora no me miran, siento el desprecio igual, pero no se animan a cruzarme la mirada‘.

‘Los trolls ya no tiene esa pasión que tenían hace dos años atrás, trabajan por trabajar‘, lanzó en medio de su diálogo con el periodista de A24. ‘Lo que dice Marcos Peña que ’está todo bien’ es la síntesis de la locura. Es loco que digan que estamos mal y ratifican el rumbo‘, agregó.

También apuntó contra el periodismo por ‘crear falsa opciones‘. ‘No hay desarrollo de la noticia, es como decía Bernardo Neustadt: ’O Menem o los militares’. Esas falsas opciones que crean hacen que uno vertiginosamente tenga que recurrir a alguna de las dos. Y no es tan así‘, manifestó.

En ese sentido afirmó: ‘Hay un kirchnerismo que salió con Néstor y Cristina que fue una resignificación del peronismo y donde volvió al peronismo básico a pensar en el otro y me parece que esa es la nueva puerta‘.

Sobre los candidatos que posiblemente participen de las próximas PASO, Dady sostuvo: ‘Urtubey no es peronista y Lavagna es un tipo que no tiene ganas, tengo la sensación que tiene ganas de quedarse a ver una película en Netflix y no tiene ganas de ir a una interna. De todos modos, si hay un acuerdo amplio y se postula por el peronismo lo voto‘.