El asado a $149 se vende en pocas carnicerías y el stock es mínimo

Los cortes de carne vacuna del plan Precios Esenciales comenzaron a venderse en cuatro locales pertenecientes a un frigorífico exportador, pero el stock es mínimo. Cada carnicería tiene un cupo semanal de 800 de kilos.

El 17 de abril el Gobierno nacional anunció la venta de costilla, vacío y matambre de novillo a $148,99 para "aliviar" los bolsillos ante la inflación. El punto principal de venta es el Mercado Central de Buenos Aires y volúmenes residuales quedaron para las provincias.

En Salta la venta a través de este programa "Compromiso Exportador" arrancó la tarde del viernes pasado. El matambre se terminó en tan solo una hora, mientras que por la noche no quedó ni cien gramos de vacío. Al día siguiente, cerca del mediodía se acabó la costilla.

Los puntos de venta están ubicados en las avenidas Chile 1398, Belgrano 1821, Independencia 959 y en la calle Urquiza 1595 esquina Laprida.

Un gerente del frigorífico admitió que la demanda es alta para tan poca oferta. "Un cupo de 800 kilos por tienda para tantos habitantes de la provincia es poco", resaltó.

Explicó que pese a lo ocurrido, continúan vendiendo costilla perteneciente a la firma, al margen del programa, al mismo precio. "Siempre tuvimos un precio más económico. Nos caracterizamos y destacamos en el mercado por eso", puntualizó el gerente.

Por lo general el kilo de asado en las carnicerías barriales y en los supermercados supera los $300, por lo que el precio de $149 es por lo menos un 50% inferior.

Días atrás empresarios del sector habían advertido que veían inviable abastecer la demanda de carne de la provincia a través de este plan oficial. Habían advertido incluso que no se solucionaban problemas de fondo de la economía.

La mercadería

"Nos envían los costillares y, por ejemplo, de uno de 15 kilos casi 10 son de costilla, unos cuatro de vacío y uno de matambre. Esto significa que de un total de 800 kilos de carne unos 200 son de vacío, 50 son de matambre y el resto de costilla, por ende, lo que tendremos más para ofrecer es costilla", comentó el gerente.

"Los 800 kilos se van en un día. Solamente 24 horas tardó en cumplirse el cupo de toda la semana", agregó.

Entre el próximo viernes y sábado llegará la nueva partida de carne. "Vamos a volver a traer la carne y vender el viernes o quizá el sábado, ya que tenemos un paro nacional y un feriado de por medio", señaló el gerente.

"Actualmente se está vendiendo costilla de novillo propia, fuera del programa pero al mismo precio esencial, por este motivo no está publicado el cartel. Si yo dejo el cartel y tacho el vacío y el matambre voy a tener problemas con los clientes porque van a creer que los estamos engañando y en realidad nosotros cumplimos el cupo que el frigorífico destinó para Salta", comentó el encargado de una carnicería.

Hasta el momento únicamente el frigorífico exportador está adherido al programa en Salta. Por esa razón, la gente se agolpó en las sucursales y consulta frecuentemente sobre los precios.

"Muchos clientes nos dicen que ahora vendemos la costilla a un precio parecido al de siempre aunque un poquito más barata, pero lo hacemos para darle un poco de apoyo a este programa. Si yo hoy la pusiera a 165 pesos por kilo no solo los medios de comunicación, sino los clientes mismos me dirían que no tengo nada para ofrecerles", finalizó.

Son unos cien los locales que expenden las 120 toneladas semanales de costilla, matambre y vacío a 149 pesos el kilo en todo el país. El acuerdo de precios es la principal medida de la serie de anuncios que hizo el Gobierno nacional para tratar de paliar la crisis económica

Al respecto, Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, expresó: "Es importante que todos los responsables de la industria cárnica trabajen en línea con lo acordado con el Gobierno, ya que de esta manera apoyamos al país en un momento complejo y contribuimos a fortalecer el desarrollo de este sector de la economía".

.