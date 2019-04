Buscan a un salteño desaparecido en Buenos Aires desde ayer

Francisco Solá es salteño. Tiene 40 años, presenta un leve retraso intelectual y está desaparecido desde ayer en Buenos Aires, a donde llegó con sus padres para visitar la ciudad y acompañar un tratamiento médico ocular que requería la madre. Su familia está consternada y lo busca desesperadamente.

La última vez que vieron a Francisco fue el lunes por la mañana en el departamento ubicado en Suipacha al 1300 que alquilan en la ciudad. Durante un breve lapso de tiempo que sus padres se retiraron a la clínica, él salió sin celular hacia el Canal 26 que quería visitar. Sólo se llevó el documento y algo de plata, pero dejó la billetera.

Cuando los padres regresaron a la una de la tarde a la vivienda ya no lo encontraron y esperaron hasta la tarde para hacer la denuncia en una comisaría, a partir de la cual tomó intervención una fiscalía.

Según informaron sus allegados, era frecuente que él se quedara sólo o saliera a pasear un rato por la ciudad, ya que había vivido un tiempo en Buenos Aires. Pero esta vez no volvió y no saben donde puede estar. Aunque sabía manejarse sólo por la ciudad, les preocupa mucho no encontrarlo por ningún lado hace un día.

Según informó un familiar directo a este medio, Solá puede mantener algún tipo de amistad del tiempo en el que vivió en Buenos Aires pero no tiene el celular encima para poder contactar. Además solía usar redes sociales pero principalmente para "seguir los programas de chimentos que tanto le gustan".

Los parientes solicitan a quienes puedan haberlo visto o sepan algo de él se contacten por teléfono con la hermana Sivia Solá al 0387-15-4635721.

Fuente: La Nación