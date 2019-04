Denuncian robo de gasoil de máquinas de la comuna

Vecinos de la zona norte de San José de Metán denunciaron públicamente que empleados municipales roban combustible de maquinarias de la Municipalidad.

Aseguraron que las maniobras se repiten, desde hace años, en distintos sectores del río Conchas.

Dijeron que utilizan mangueras para extraer el gasoil de los vehículos oficiales, que luego los cargan en bidones y finalmente los retiran del lugar en camionetas particulares.

La misma versión fue dada a El Tribuno por varias personas que recorren permanentemente las márgenes del río, ubicado al norte de esta ciudad del sur provincial.

Indignados por la situación, los vecinos tomaron varias muestras fotográficas en las que se observa la maniobra que realizan los operarios.

Están cebados

"Los he visto en varias oportunidades a los empleados municipales sacar el combustible de las máquinas y luego llevarse los bidones con gasoil en una camioneta negra", dijo una vecina que accedió a una entrevista grabada con este medio, pero que no quiso hacer público su nombre por temor a sufrir represalias.

"Esto pasa desde hace años y yo y mucha gente los ha visto haciendo esto en el río. Pero no queremos hablar porque tenemos miedo. Todos vimos las máquinas, los bidones y el vehículo particular en el que luego los retiran. Queremos que se haga justicia, que esto se sepa porque no pueden robarle a la Municipalidad, que es robarle al pueblo, porque esas son máquinas que tendrían que estar trabajando por la comunidad", destacó.

Como prueba, los vecinos entregaron a El Tribuno fotografías que fueron tomadas el sábado pasado. En las mismas se observa una máquina parada en la zona del río Conchas, una camioneta negra, dos bidones y el sospechoso movimiento de agentes municipales, a plena luz del día.

Es una costumbre

"Parece que ya se acostumbraron a hacer esto, alguien los tiene que parar. Por ejemplo, llevan la pala cargadora para trabajar en la remoción de basura y escombros en el río, la paran, sacan el combustible con mangueras, llenan los bidones y luego se los llevan. Es siempre lo mismo", dijo molesta la mujer.

"Yo supongo que lo venden, por eso le sacan a las máquinas. Eso es un robo y lo hacen desde hace años. Por eso, de esto tienen conocimiento muchos vecinos de los barrios de esta zona. Les sacan el gasoil a las máquinas y tractores. Pero no tenemos que tener miedo, esto se tiene que terminar", dijo, indignada.

La mujer sostuvo que el combustible es para que las máquinas y otros vehículos municipales estén trabajando por los barrios, por ejemplo, arreglando las calles de ripio y tierra que quedaron en tan mal estado luego de la temporada de lluvias.

Hay compradores

"Después, si falta el combustible es porque los mismos empleados municipales se lo robaron en vez de poner las máquinas a trabajar y seguro que lo venden por ahí a otras personas inescrupulosas que se lo pagan más barato sin importarles la procedencia de lo que están comprando, con tal de tener para ellos", aseguró.

Vamos a investigar

Al ser consultado sobre las denuncias de los vecinos de la zona norte, el intendente Fernando Romeri dijo que se va a iniciar de inmediato una investigación interna.

“En estos casos se procede siempre de la misma manera. Vamos a actuar como corresponde, si esto se comprueba se hará la denuncia policial correspondiente y los responsables, lamentablemente, serán separados de sus funciones”, dijo.

“No es la primera vez que pasa esto, pero cada vez que sucede, inmediatamente se inicia un sumario interno a través de la Secretaría de Gobierno. Ya hemos resuelto situaciones e incluso hemos desafectado de la planta permanente a personal involucrado”, señaló el jefe comunal.