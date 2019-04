Último momento: La AFIP rechazó el acuerdo entre el Gobierno y los bagayeros

Cuando todo parecía encaminarse en el conflicto entre los bagayeros y el Gobierno, anoche trascendió que la AFIP no aceptó el acuerdo firmado. Con esta novedad todo volvería a foja cero. Según sostiene la AFIP, “la Aduana no formó parte del acuerdo cuando se inició el conflicto”. También argumentó que no participaron de la reunión entre el juez y trabajadores de frontera porque es contrario a la norma. Por eso, quedó vigente la medida que se había tomado anteriormente. Anoche los delegados analizaban las medidas que iban a tomar tras la sorpresiva decisión del organismo.

Ampliaremos.