Arqueólogos descubren al fondo del Titicaca restos de una religión anterior a la de los Incas

A pesar de que los Incas dominaron casi todo el continente sudamericano, otra cultura anterior a ellos conquistó Argentina, Bolivia, Perú y Chile y se asentó en el Lago Titicaca. Este estado andino fue conocido como Tiahuanaco y, según unos nuevos hallazgos, fueron los primeros en ofrecer artículos de valor a las deidades religiosas en la Isla del Sol. Los detalles fueron revelados en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para los investigadores, lo encontrado es sorprendente ya que “la gente a menudo asocia la Isla del Sol con los Incas porque fue un lugar de peregrinación importante para ellos", dijo José Capriles, antropólogo de la Universidad de Penn State y coautor del estudio. Sin embargo, la investigación sugiere que en esta zona tuvo presencia una cultura preincaica que ofrendaba las aguas del Titicaca muchos milenios antes.

La investigación

El equipo de investigadores, presidido por Christophe Delaere, arqueólogo de la Universidad de Oxford, realizó excavaciones arqueológicas submarinas en el Arrecife Khoa. Para ello emplearon un sonar y fotogrametría tridimensional submarina para escanear y mapear el arrecife, así como dragar el área en orden que sirvió para excavar el sedimento. En este se encontraron quemadores de incienso de cerámica, evidencia de llamas juveniles sacrificadas y ornamentos hechos de oro, conchas y piedras.

“Nuestra investigación muestra que las personas de Tiahuanaco (o Tiwanaku), que se desarrollaron en el Lago Titicaca entre 500 y 1100 dC, fueron las primeras”. Por otro lado, Delaere considera que “los hallazgos, y especialmente los quemadores de incienso de cerámica con forma de puma, son significativos”, porque permiten comprender el comportamiento ritual y religioso del estado Tiahuanaco. Recordemos que este animal era un símbolo religioso importante para esta cultura.

Rituales desde los botes

“La presencia de anclas cerca de las ofrendas sugiere que las autoridades oficiantes pueden haber depositado las ofrendas durante los rituales llevados a cabo desde botes", señaló Capriles. Al parecer, los Tiahuanaco fabricaron esas piezas con la intención de hundirlas en el lago, ya que este era considerado un lugar estratégico, de increíble belleza natural y ubicación ideal.

En este lugar, se reunían para ceremonias sagradas y los rituales demuestran el paso de sociedades de sistema religioso local a estados con un atractivo geopolítico y espiritual más ambicioso. El asentamiento de grupos alrededor del lago motivó la jerarquía política en el estado Tiahuanaco. De tal manera que las prácticas y creencias legitimaron nuevas organizaciones y estos hallazgos nos permite entender la formación de los antiguos estados políticos preincaicos.

Serán exhibidas en Bolivia

Las más de 10 mil piezas arqueológicas encontradas en el lago Titicaca en Bolivia serán exhibidas mediante réplicas en museos de comunidades locales, informó este miércoles el Ministerio de Culturas y Turismo del país. "Se encontraron más de 10.000 piezas", de las que el 80 por ciento pertenece a la cultura tihuanacota y el resto a la incaica, dijo la ministra de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca, citada en el comunicado.

Los restos de estas culturas fueron estudiados en un proyecto coordinado con la Cooperación Técnica Belga que duró tres años, durante los que se encontraron catorce sitios arqueológicos sumergidos. La comunidad Ojjelaya junto al lago fue elegida para el museo subacuático porque allí se encuentra el mayor reservorio de piezas halladas, según el ministerio.

Fuente: rpp.pe