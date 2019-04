¿Colombia se corta sola en la organización de la Copa América?

La apuesta de Colombia es fuerte y por eso el presidente colombiano, Iván Duque, oficializó este viernes la postulación de su país para acoger la Copa América de 2020, cuya sede se decidirá el martes en Río de Janeiro durante un consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Colombia no mencionó a Argentina, país con el que se perfilaba para organizar conjuntamente el torneo continental.

“Quiero hacer público y hacer oficial el ejercicio que adelanta Colombia para la postulación de ser la sede de la Copa América en el 2020, ese proceso se debe decidir en los próximos días”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, en la que estuvo acompañado, entre otros, por el seleccionador nacional, Carlos Queiroz.

El jefe de Estado manifestó que en los próximos días viajarán a Brasil los presidentes de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, y de la entidad estatal Coldeportes, Ernesto Lucena, quienes estuvieron en la rueda de prensa al igual que los exmundialistas Faryd Mondragón y Mario Alberto Yepes.

“A mí me motiva muchísimo que figuras como Mario Alberto Yepes y Faryd Mondragón estén jugando un papel muy importante en la promoción del fútbol en nuestro país para lograr este gran objetivo”, agregó el mandatario.

El 13 de marzo la Conmebol informó que Argentina y Colombia se perfilaban como coorganizadores de la competencia en 2020, pese a que ambos países se encuentran a unos 7.000 km de distancia.

Además les pidió que presenten sus “propuestas detalladas” sobre la estructura y organización, así como el cumplimiento de las exigencias técnicas para albergar la competición.

Sin embargo, ni Duque ni los demás responsables deportivos mencionaron la candidatura conjunta que fue ventilada por el consejo de la Conmebol en el marco de una reunión en Miami, EEUU.

“La Conmebol nos ha abierto las puertas para decirnos que confían en nosotros, y con este apoyo yo creo que todo queda cristalizado”, señaló Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Se había especulado con que el torneo incluiría una fase inicial en la que los 12 seleccionados participantes se dividirían en tres grupos, de los cuales dos se disputarían en suelo argentino y otro en territorio colombiano. En aquel boceto también se conjeturaba que cada país albergaría una semifinal y que la final sería en Argentina. Sin embargo Colombia parece haber elegido el camino de la organización en solitario.

De todas maneras, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reafirmó ayer la posibilidad de la sede compartida, aunque sostuvo que la resolución al respecto se adoptará la semana próxima.

“Se tomó la decisión de que se juegue en dos regiones, en la parte norte de Sudamérica y en la sur. Serían Colombia y Argentina, pero ahora todo eso se tiene que llevar al Consejo que se va a hacer la próxima semana en Río de Janeiro”, señaló.

A partir de 2020 la Copa América se jugará cada cuatro años pero en años pares y no en impares, como sucede actualmente.

La FIFA también rechazó una propuesta de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) de organizar un torneo alternativo a la Copa América en 2020.