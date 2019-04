Beneficiarios del Procrear están alertas

Legisladores mantuvieron un encuentro con jóvenes ahorristas del plan (Procrear Joven) que expresaron su preocupación por las perjudiciales condiciones actuales que deben afrontar para acceder al sueño de la casa propia. Los beneficiarios del plan aseguran que aportaron el dinero requerido durante 12 meses pero aún no tienen certeza si van a acceder al crédito y gozar del subsidio.

Al comienzo de la reunión los jóvenes explicaron que son aproximadamente 200 los perjudicados por esta situación en la provincia y más de 40 mil en todo el país, de los cuales solo 3 personas pudieron acceder a la vivienda propia, ninguna en Salta.

"Tenemos que afrontar altísimas tasas que nos impiden acceder a concretar el objetivo por el cual ingresamos al plan", aseguraron, y cuestionaron la gran desinformación que tienen los bancos a la hora de asesorarlos con las condiciones y características del plan.

Así también, afirmaron que los préstamos hipotecarios UVA (unidades de valor adquisitivo), al subir al ritmo de la inflación los pone en una situación muy complicada.

En este sentido, el diputado nacional por Salta, Javier David, manifestó que los sistemas UVA fracasaron, ya que la gente de los diferentes planes, tanto en Salta como el resto del país, se vieron perjudicadas.

Cambio de plan

Sobre una posible solución ofrecida, los jóvenes dijeron que los bancos están ofreciendo cambios de planes de acuerdo a las condiciones de cada beneficiario, lo que desde su perspectiva es insuficiente, ya que no es medida que resuelva de raíz el problema.

"No nos reconocerían ninguno de los beneficios firmados en un primer momento, solamente algunos intereses del plazo fijo, que aún así no cubren la inflación del tiempo transcurrido", explicaron los jóvenes.

En cuanto a los adjudicatarios del plan cuya situación laboral es informal, es decir aquellas personas que no tienen recibos de sueldo y tampoco son monotributistas, su situación es más complicada todavía, ya que ahora los bancos no los reciben y no les permiten cambiar de plan y acceder a los intereses que los beneficiaron.