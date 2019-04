Marcos Peña: “El dato de la inflación de marzo va a dar alto todavía”

El jefe de Gabinete remarcó que deben cuidar que no haya “abusos” con los precios. Habló de Tinelli, el Papa, Lavagna, Cristina Kirchner y el FMI.

Con la inflación que no cede y la volatilidad del tipo de cambio, sectores del gobierno plantearon algún tipo de mecanismo para vigilar o establecer precios de referencia para los alimentos. Sin embargo, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña fue tajante: "El Control de precios es una herramienta fracasada en la historia, en ningún lugar del mundo se usa". Habló sí de "controlar que no haya abusos". También se refirió al informe del Fondo Monetario Internacional, la figura del Papa Francisco, la posible incursión en la política de Marcelo Tinelli y también a Cristina Fernández de Kirchner y Roberto Lavagna.

"Lo que sí hay es una tarea del ministerio de Producción, de la secretaría de Comercio, del área de Defensa de la Competencia que tiene que estar muy activa en controlar que no haya abusos, en controlar que no haya posiciones dominantes que generen situaciones de abuso", afirmó Marcos Peña en diálogo con el programa Sábado Tempranísimo de radio Mitre.

Por otro lado, aclaró: "Lo que queremos hacer es lo que han hecho todos los países de la región hace 15 años, poner la casa en orden y desarrollar las herramientas para que los argentinos puedan desarrollar trabajo y tener una estabilidad hacia el futuro".

"No creo que sea bueno confundir los síntomas que generan angustia hoy, en el corto plano, con la idea de que hay que volver atrás a esos atajos mágicos que fueron destruyendo nuestra economía y generando los problemas que tenemos", agregó Peña.

"El Presidente ha estado trabajando con el sector de la carne para ver qué soluciones se pueden generar ante las subas que hubo, con el sector lácteo para ver qué podemos hacer con la cuestión puntual que se dio con el tema de la leche. Es el rol del Estado activo ayudando a coordinar expectativas, a coordinar la cadena de los distintos productos. Centralmente el tema alimentos es una preocupación en la que vamos a seguir trabajando. El Estado tiene que estar presente en esta discusión", remarcó el jefe de Gabinete.

Además de descartar la política de control de precios, también criticó el tipo de cambio fijo. "Al igual que el control de precios, el tipo de cambio fijo fue un paliativo errado que tuvimos en el corto plazo porque nos tranquilizaba pero generaba enormes problemas a largo plazo".

Y destacó el modelo actual de bandas de flotación. "El tipo de cambio flotante lo que genera es que, ante un problema externo, ajusta esa variable pero preserva el empleo, obviamente con un impacto en el corto plazo en la inflación que es algo que hay que trabajar e ir modificando estructuralmente. Si uno mira el dólar los últimos seis meses, más allá de los movimientos, está por debajo de lo que subió la inflación en estos seis meses. Lo primero es tener la tranquilidad del otro lado de que los movimientos del dólar no necesariamente implican un motivo para alarmarse, puede haber situaciones externas, puede haber situaciones propias, puede haber el movimiento de la inflación", agregó Peña al programa Sábado Tempranísimo.

A su vez, el Jefe de Gabinete habló de las altas tasas que sofocan a las Pymes: "La inestabilidad es mucho más complicada que la tasa alta. Hoy la política económica está diseñada para tratar de estabilizar una economía que recibió un impacto muy fuerte el año pasado y que está en vías de recuperación. El cuidado de esa estabilidad hoy debe ser la prioridad y en ese sentido está trabajando el Banco Central y el ministerio de Hacienda".

"En general los que plantean el diagnóstico, que nosotros compartimos -la dificultad que estamos atravesando-, no están siendo muy transparentes sobre cuáles son las soluciones que proponen. Muchas veces dicen: 'el déficit fiscal no es un problema'. Entonces, ¿cómo pagamos o cómo financiamos aquello que gastamos por encima de lo tenemos como Estado? Algunos dicen que si la tasa está baja, habría que hacer control de capitales o tipo de cambio fijo. Eso nos generó un montón de problemas en el pasado", destacó Peña.

Alianza con la UCR

El gobierno abrió la puerta al radicalismo para discutir quién acompañará a Mauricio Macri en la fórmula de Cambiemos para las elecciones y en ese marco Peña destacó a Gabriela Michetti. "La decisión de la vicepresidencia le corresponde al Presidente, y la tomará más cerca del cierre de listas. Hoy por hoy el foco está puesto en otro lugar. Cualquier hombre o mujer de Cambiemos está en posibilidad de acompañarlo, empezando por quien creemos que ha sido una extraordinaria vicepresidenta en términos de su desempeño, Gabriela Michetti", afirmó el Jefe de Gabinete, aunque dejó la puerta abierta: "Cualquier hombre o mujer del radicalismo, o la Coalición Cívica puede ser la persona que acompañe".

Por otro lado, Peña se refirió a las diferencias que visibilizó un sector de la UCR y trató de dar un mensaje de unidad. "El radicalismo es parte del gobierno. Nunca hubo un planteo por cargos ni con el radicalismo ni con la Coalición Cívica. Sino parecería una discusión de cargos, que no es el caso. Somos un solo equipo y la gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como proyecto más allá de la coyuntura, un proyecto que vino a quedarse para representar a los argentinos que quieren el cambio, consolidar una agenda de transformación -aseguró Peña-. Argentina necesita cambiar en todos los planos posibles porque estamos muy atrasados respecto al mundo a nuestros vecinos. Cambiemos es la única oferta política que tiene ese mandato y vocación de transformación como eje central".

El FMI, Inflación, Tinelli, Papa Francisco, Cristina Kirchner y Lavagna, en frases

"El informe del FMI es muy positivo sobre la marcha del programa. Marca que ha habido una evolución muy positiva y un cumplimiento de prácticamente todas las metas. Incluso se han sorprendido de la velocidad con la que están empezando a dar algunos síntomas de recuperación".

"Compartimos la preocupación (del FMI) por un atraso en cuanto a la velocidad de la baja de la inflación. El dato de marzo no va a ser positivo, va a dar alto todavía. Nuestra principal preocupación es trabajar en todo lo que podamos hacer para que baje la inflación rápido sino también para que se recomponga el salario.

"La inflación promedio del último siglo en la Argentina es de más del 60%, aún sacando la híper inflación. Los argentinos sabemos bien de este problema".

"Cometimos un error con expectativas de querer ir más rápido de lo que podía ir el resto de los programas de reforma económica. La meta de inflación generaron una decepción".

"No es cierta esa idea que ha querido instalar de que nosotros dependemos de Cristina Kirchner, o mucho menos de tener una expectativa de que no avancen los procesos judiciales. Para nosotros no es relevante con quién es la competencia, sino con qué ideas estamos compitiendo".

"(Lavagna) Depende de lo que proponga, no puedo hablar de los otros candidatos cuando todavía no sabemos qué quieren representar. Ojalá más candidatos y más espacios políticos representen una idea de transformación. Necesitamos muchos más acuerdos estructurales en Argentina en torno a la transformación".

"Si uno mira lo que propusieron en el Congreso esta semana muchos de esos sectores (de la oposición), claramente parecería como que hay una vocación de subestimar a la Argentina. Al plantear soluciones mágicas que no son realistas. Se hacen eco de las angustias genuinas de muchos argentinos para tratar de ver si con eso pueden ganar algo".

"Como se inserta en la política Tinelli, como propone él o cualquier otro argentino es un problema de ellos. Después los argentinos juzgarán si eso fue un aporte constructivo, si los representa o no. No pasan nuestros enojos por ahí".

"No hay distanciamiento, no hay pelea (con el asesor presidencial Jaime Duran Barba). A veces hay una mirada que busca esos matices o esas discusiones pero que no reflejan nuestro trabajo en equipo hace más de 15 años trabajando juntos".

"¿Por qué no viene (el Papa Francisco)? Es una decisión de él, y la respetamos. Somos los primeros a los que les encantaría que él estuviese acá, en Argentina, que nos viniese a visitar. Como argentinos lo decimos más allá de como gobierno nacional. El está en un rol muy importante para la humanidad, uno de los roles más importantes que haya tenido un argentino en la historia. Como argentino, como católico siempre es una referencia".

FUENTE: CLARÍN, MITRE, TELAM