“Si Galtieri hubiese sido un borracho no hubiésemos puesto en jaque al ejército inglés” 

Gustavo Guillermo García Fernández es un salteño clase 1962, y a los 19 años, cuando era cabo segundo mecánico de sistema, fue destinado a ir a la guerra de Malvinas en el buque destructor ARA Py. Sin proponérselo, esta semana fue noticia porque el 2 de abril, en Pichanal, a falta de actos oficiales en el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, izó en soledad una bandera en la plazoleta Nodo Ordenador de esa localidad norteña, gobernada por Julio Jalit desde 2003.

Con ese acto simple Gustavo García amasó la revolución soberana con la arcilla de la memoria; sembró en ese desierto de valores oficiales una bandera de alas albicelestes para que un rumor austral bendiga el recuerdo de los héroes dormidos, que hasta hace poco eran solo conocidos por Dios. Tal vez la histórica indiferencia del intendente Jalit hacia este tipo de actos patrióticos obedece a cuestiones más urgentes que solo los “muy inteligentes” como él podrían explicar, porque los inteligentes comunes, como nosotros, no llegamos a entender.

García es uno de los seis veteranos de guerra que viven en Pichanal. Para ellos el ninguneo de Jalit es secundario frente a una guerra que, aseguran, no ha terminado.

“¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón?...”

¿Es consciente de que su actitud fue una verdadera lección de patriotismo?

La verdad que no lo pensé así, no tuve la intención de dar lecciones. Ocurre que Jalit, quién es intendente desde 2003 en Pichanal, nunca hizo un acto de homenaje por Malvinas el 2 de abril. Recuerdo una sola vez que en una fiesta patronal en honor de San Jorge, el 23 de abril, nos entregó una plaqueta a los excombatientes y nos aclaró que él la había pagado. Fue desagradable, no me pareció bien. Después de eso, nunca más. En la localidad se hacen actos escolares muy lindos e importantes el día antes o el día después del feriado, pero en esos nunca participó el intendente. Me molesta que se olvide Jalit que el 2 de abril es el Día de Malvinas, ni un día antes ni uno después. Acá el 2 no hubo nada.

Y otros años, ¿cómo recuerdan esta fecha?

Siempre buscamos recordar la fecha con otros camaradas de Embarcación o de Orán, donde se hacen actos y nos invitan. Este año me quedé en el Fortín San Jorge, del cual soy presidente, y un muchacho amigo me dijo ese día, ¿porqué no izás la bandera en un día tan importante? y me motivó.

Entonces agarré la bandera y me fui a la plazoleta Nodo Ordenador, que tiene tres mástiles, y usé el que servía para izar la bandera y hacerla flamear por los veteranos y los caídos en la guerra. No lo hice con ninguna intención de generar repercusiones. Lo hice de corazón y con respeto, sobre todo en memoria de los héroes que murieron y quedaron en las islas Malvinas.

¿Siente culpa por las repercusiones que tuvo su acto en soledad?

Culpa no. Pido disculpas si fue un error. Pero si no fue un error, pido que desde ahora aprendamos a levantar la voz con nuestro himno en los días patrios, en todos, sin fiesta, solo en memoria respetuosa de lo que somos y lo que fuimos para saber adónde vamos.

¿Cómo recuerda aquellos años en que fue a la guerra?

A los 15 años entré como tecnico mecanico en sistemas a perfeccionarme en la Armada, habia dos técnicas: la técnica dos de Salta y la Escuela de Mecánica de la Armada en Buenos Aires, y ahí me fui. En el 78 seguí la carrera militar y estaba destinado en el destructor ARA Py. En 1982, cuando estalló la guerra, tenía 19 años, pertenecía a la flota del ARA Py como cabo segundo mecánico de sistema. Estuvimos muy cerca de las islas y nos pusieron como custodios del portaaviones.

Cuando se dice que Galtieri era un “borracho” que los mandó a una guerra sin posibilidades de ganar, ¿qué piensa?

Si Galtieri hubiese sido un borracho como muchos dicen no hubiésemos puesto en jaque al ejército inglés, y los mismos ingleses lo admiten en varios libros. Yo lo respeto a Galtieri como militar, como persona no tengo idea, pero además el recibía órdenes también y hay que tener cuidado con lanzar juicios de valor en ese sentido.

Políticamente había que frenar el avance de otra nación sobre territorio argentino, y en cuestiones internacionales había que reafirmar la soberanía de las islas, ya que se cumplían 150 años desde que habían sido tomadas por los ingleses (1833).

¿No cree que había muchos soldados sin experiencia?

Claro que había muchos jovencitos que no estaban preparados para ir a la guerra, eso es lamentable, no tendrían que haber ido, pero por eso mismo le pusieron una garra increíble, son verdaderos héroes a los que debemos honrar. Las guerras son así, se gana y se pierde, pero esta guerra no ha terminado aún, seguimos disputando en las grandes cortes internacionales la soberanía sobre las islas y tenemos una grieta tajante con Inglaterra por nuestro territorio austral.