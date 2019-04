Tras cuatro meses, no sabe quién y por qué la atacó

La cirujana plástica Natalia De Magistra hace cuatro meses fue atacada en plena vía pública, se salvó de milagro, y pese al tiempo transcurrido no sabe quién y por qué fue. Esa noche de diciembre la mujer había salido de un festejo de fin de año con sus compañeros de trabajo cuando un desconocido la interceptó en pleno barrio de Caballito.

El confuso pero brutal episodio ocurrió cuando la profesional de la salud transitaba cerca de la esquina de Aranguren y Río de Janeiro, un hombre la sorprendió y atacó brutalmente. "Estuve 15 o 20 minutos con pérdida del conocimiento. Fue el tiempo que transcurrió hasta que me encontraron. Después, ya en el hospital, vinieron unas ocho horas de amnesia de corto plazo: no sabía qué día era, por ejemplo", contó Natalia, cirujana plástica, en declaraciones al diario Clarín.

La feroz golpiza duró hasta que la víctima perdió la conciencia, sin embargo ella recuerda que el agresor nunca llegó a insultarla ni quiso robarle. Además de quedarse sin conocimiento, la mujer contó que también padeció cefalohematoma a nivel frontal y parietal, "una fractura nasal que implicó que me operaran, fracturas dentarias y de costillas, y traumatismos en todo el cuerpo".

Antes de atacar a la médica de 36 años el hombre agredió a una joven de 22 años. Esta última estaba esperando el colectivo, hablaba por celular cuando una feroz trompada impactó en su cara. En cuestión de segundos, y tras salir del aturdido asombro por el golpe, la joven intentó alertar a la cirujana pero Natalia no la escuchó. Como consecuencia, recibió una paliza feroz.

"Es raro lo que siento ahora, después de este tiempo. Muchos a mi alrededor me dicen que logré atravesar todo este hecho con entereza, que lo atravesé bien, y eso me da alegría. Pero todavía no sé quién me atacó, están investigando. En su momento tuvo mucha repercusión, pero por ahora no hay muchas respuestas", apuntó Natalia. "La fiscalía me dijo que había que investigar lo obtenido a través de cámaras de la ciudad y de edificios para determinar la antropometría del agresor, pero aún no se sabe nada", agregó. En su momento, la primera víctima llegó a describirlo como un hombre de 1,65 metro de estatura, barba candado, camisa negra y pantalón blanco, que estaba descalzo.

Una mujer que había sacado a pasear su perro alertó sobre lo ocurrido y llamó al SAME, logrando que el agresor huyera del lugar. Fue quien le contó a Natalia que la había golpeado con los puños y las rodillas.