VIDEO: Tremenda pelea entre un taxista y un automovilista, “agradezco estar vivo”

Tras el feroz enfrentamiento entre un taxista y un automovilista en Villa Urquiza, la viralización del video en el que se exhibe una pelea entre ambos generó diversas versiones en cuanto a los motivos de la discusión previa que terminó con golpes de puño y un vehículo completamente destruido.

Fabio Rojas, dueño del Chevrolet Corsa damnificado, tal como se reflejó en las imágenes que un comerciante de la zona grabó y compartió. “Vi el video cinco veces y pienso que quería matarme. Cuando pone marcha atrás ... Agradezco estar vivo, sinceramente me dolió cómo me dejó el auto pero agradezco que no me pasó nada”, dijo Rojas.

Fue él quien esperó al 911 tras el último choque y la fuga del Volkswagen Voyage. En las últimas horas, Infobae pudo averiguar que el taxista no es el dueño del vehículo cuya patente es AB176XO y tiene como dueña a María Lucila Balton. Son cuatro los choferes que figuran relacionados al automóvil.

“La descripción que le di a la policía es la de un hombre alto, corpulento, de aproximadamente 40 años. Yo asumo mi parte de la culpa y haber entrado en la disputa, haber violentado su auto, pero lo que me hizo generó que defienda mi vehículo y también a mi hijo, que viajaba conmigo”, reveló Rojas, quien indicó que en la primera detención del taxi el conductor le gritó: “Dale dale, bajá, bajá. ¿Me puteaste? Bajá a ver si te la bancás”.

El hombre de 50 años contó que ambos venían circulando por calle La Pampa. “Cuando cruzamos Avenida Triunvirato me encerró. Cerca de su auto lo insulté, él bajó la ventanilla y también me insultó. Pero a la media cuadra detuvo el auto al lado de unas vallas en donde están haciendo una obra. Entonces quedó el tránsito trabado. Ahí se bajó y golpeó la ventanilla de mi hijo, la cual destrozó. Entonces lo seguí y le grité que detuviera su auto al costado”, agregó

“Mi marido es la víctima, están mostrando un video de dos personas golpeándose pero no saben lo que pasó. Él es el damnificado”, expresó la mujer de Rojas cuando Infobae llamó a su casa para conocer la versión de lo sucedido.

Balton, dueña del taxi, aún no comunicó quién manejaba su taxi. “Nos detuvimos, bajamos y nos insultamos. Nos tiramos un par de trompadas pero nada grave. Cuando volví al auto para irme, caminó sobre el capó y me rompió todo el parabrisas. Ahí me volví loco y quise pelear con él. Le pedí a mi hijo que no se metiera. En ese momento no me di cuenta de lo que estaba haciendo y me arrepiento”, sostuvo Rojas.

Con más golpes de puño y un traumatismo en la pierna izquierda de Rojas, quien fue derivado al Hospital Tornú para ser atendido: “No sé en qué momento me golpeé, ahora no puedo mover la pierna”, reveló.

El Volkswagen Voyage (taxi) posee $ 6285 de deuda en patentes y más de $ 40 mil en multas de tránsito. “Hice la denuncia y el lunes la haré en el seguro. Hoy estuve todo el día sacando vidrios del interior del auto. Espero que puedan pagarme todo el daño”, concluyó Rojas.