Acusarán de "tentativa de homicidio" al taxista que atacó a otro conductor

Un taxista protagonizó una violenta pelea tras una discusión de tránsito en Villa Urquiza el viernes 5 de abril. Dada la violencia del hecho, que quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó, el conductor será acusado por el delito de ‘tentativa de homicidio‘.

El incidente se produjo el viernes 5 de abril cerca de las 11 en la calle La Pampa al 4800 del mencionado barrio porteño. Allí el taxista, identificado como Claudio Daniel Rímolo, tras un roce entre ambos vehículos, se bajó y rompió los cristales del otro auto particular cuyo conductor, Fabio Rojas, le dio algunos golpes a la parte trasera del taxi. Un testigo del hecho intervino para separarlos. En ese momento, el taxista dio marcha atrás violentamente y volvió a bajarse del vehículo para agarrarse a trompadas con el otro conductor, tras lo cual escapó del lugar.

Un comerciante de la zona registró la secuencia de lo ocurrido en un video que horas más tarde se viralizó. ‘Vi el video cinco veces y pienso que quería matarme. Cuando pone marcha atrás. Agradezco estar vivo, sinceramente me dolió cómo me dejó el auto pero agradezco que no me pasó nada‘, contó Rojas tras el hecho.

En ese marco, el hombre realizó la denuncia ante la Policía. ‘Yo asumo mi parte de la culpa y haber entrado en la disputa, haber violentado su auto, pero lo que me hizo generó que defienda mi vehículo y también a mi hijo, que viajaba conmigo‘, indicó.

Martín Francolino, abogado de Rojas, explicó: ‘Él le dijo a la mujer que es dueña del taxi que tuvo un accidente y le dice que la otra persona se escapó, y en el video se ve que no es así. El que agrede y se da a la fuga fue el taxista. Voy a pedir la detención, por entorpecer la acción penal y riesgo de fuga‘.

‘El que agrede y se da a la fuga fue el taxista. Voy a pedir la detención‘, sostuvo el abogado del conductor agredido

Asimismo, el letrado detalló en declaraciones al canal Todo Noticias, que se presentará ante la Fiscalía número 12 de la Ciudad de Buenos Aires que es la que interviene en el caso y reveló: ‘Mi defendido está angustiado y preocupado y tiene miedo de que el taxista lo vaya a buscar‘.

Rímolo es uno de los cuatro choferes que figuran relacionados al taxi que se ve en la filmación, un Volkswagen Voyage. Se desempeña como peón del mismo, cuya propietaria es María Lucila Balton, quien se presentó por su cuenta en la comisaría de Villa Urquiza para identificar a su empleado.

Martín Castillo, abogado del taxista, precisó ante la prensa: ‘No hubo citación, nos presentamos espontáneamente. Hablé con mi defendido y él me relato cómo fueron los hechos. Esto no deja de ser un hecho traumático y motiva un arrepentimiento. Hasta que no vea cual es la imputación real de la causa no voy a tener un panorama‘.

Causa. La causa está caratulada como ‘lesiones y daños‘, pero ahora Francolino solicitará que se considere la figura de ‘tentativa de homicidio‘. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su parte, desde la Secretaría de Transporte, decidió suspender la licencia del taxista hasta que la Justicia dictamine sobre su culpabilidad en el hecho.

El fiscal Penal Contravencional y de Faltas N° 2 Norberto Brotto, a cargo del caso, advirtió en declaraciones a radio La Red que durante este lunes ‘se analizarán los elementos de prueba para definir la detención o no del taxista‘. Y destacó: ‘El taxista es el único imputado porque, más allá que había habido una pelea, en este caso lo que se analiza es el daño provocado en el otro auto y las lesiones‘.

En ese sentido, el Secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez informó: ‘Lo primero que hemos hecho fue suspender preventivamente la licencia profesional, que es lo que hacemos cuando detectamos una actitud de violencia que pone en riesgo la vida de los demás‘. Y concluyó: ‘Por ahora se le suspendió la licencia de conducir en la Ciudad y habrá que esperar lo que resuelva la Justicia: si es condenado, la suspensión preventiva se convertirá en definitiva‘.