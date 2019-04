Nación aún no envía las vacunas antigripales

El ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, hizo notar ayer su preocupación por la falta de vacunas, no solo las antigripales sino también otras que están incluidas en el calendario de vacunación como la pentavalente. Dijo que todas las provincias realizaron el reclamo al Gobierno nacional y esperan que sean enviadas en los próximos días.

El 30 de marzo, El Tribuno publicó un informe sobre el retraso de las dosis que se destinan para inmunizar a los grupos vulnerables: niños de seis meses a dos años, mayores de 65 y personas con obesidad, diabetes, tratamientos oncológicos, embarazadas y demás sectores de riesgo. Se requieren unas 200 mil vacunas para toda la provincia.

Mascarello admitió que la ausencia de estos productos no solo se nota en los centros de salud y hospitales de Salta sino en toda la Argentina. "No las estamos recibiendo. No conozco cuál es la razón", remarcó ayer en una ronda de prensa.

Una vez que lleguen las partidas en forma progresiva de la Nación, el Ministerio de Salud arrancará con la campaña de vacunación. En otros años, ese operativo arrancó los primeros días de abril. Este año, el problema se agrava ya que se adelantó la circulación de virus que generan enfermedades respiratorias.

Sobre una tendencia que crece entre algunos padres que se niegan a vacunar a sus hijos, Mascarello consideró que se trata de "una locura". Dijo que en Salta no se registraron esos plantemos pero ante un caso se dará intervención a la Justicia. "Si una persona no se vacuna el problema es para el resto de la población también", advirtió.

Sarampión

El 4 de abril, la Secretaría de Salud de Nación emitió un alerta epidemiológico por "alto riesgo de diseminación de sarampión", al confirmar un caso de la enfermedad en un turista ruso que estuvo en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Iguazú, Misiones y en Montevideo, Uruguay.

Mascarello indicó que desde hace diez años América estaba libre de sarampión, en especial Argentina. "Si vos tenés dificultades con las vacunas, no tenés cómo generar inmunidad en las personas; es probable que ese status que tenía la región lo vayamos a perder con razones como no contar con los elementos básicos", apuntó el ministro salteño.

Según el comunicado oficial, el turista "sin antecedentes de vacunación conocidos" ingresó a la Argentina el 9 de marzo último, y comenzó con un cuadro febril el 14 de ese mes "agregando exantema (erupción en la piel) tres días después". El 23 de marzo, el paciente regresó a su país.

