Cadena de electrodomésticos cierra sus 30 locales por la crisis

La cadena de electrodomésticos Lucaioli y Saturno Hogar anunció el cierre definitivo de sus treinta locales y el despido de sus más de 500 empleados debido a que no pudo sobreponerse a la crisis económica.

La compañía, fundada hace 58 años, tiene su base de operaciones en la ciudad de Bahía Blanca y más de 30 locales distribuidos en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

Esta cadena llegó a liderar las ventas en el interior provincial porque ofrecía planes de pago y financiación más convenientes que sus competidores, pero en el último año y medio cayó en una debacle de la que no pudo salir.

"Esta decisión obedece a dificultades económicas y financieras de la compañía para afrontar el pago de las obligaciones, principalmente el salario de los trabajadores; en un contexto de caída de actividad del país en general y del rubro en particular", dijo la firma en un comunicado.

El diario Ámbito Financiero informó que los números de la firma son al menos alarmantes: en el caso de la razón social Saturno Hogar, que cuenta desde febrero del año pasado con la apertura del concurso de acreedores, muestra una deuda bancaria de poco más de 11,4 millones de pesos.