De esta forma, se superó el récord anterior por US$ 8.900 millones.

Llegaron los US$ 10.835 millones del FMI y las reservas del BCRA treparon a US$77.478 millones

Las reservas internacionales del Banco Central alcanzaron hoy la cifra récord de US$ 77.478 millones, luego de haber recibido US$ 10.835 millones del cuarto desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La entidad que dirige Guido Sandleris informó a través del resumen diario de Variables Financieras que “en el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación” y que “se registró el ingreso correspondiente al cuarto tramo del crédito Stand By con el Fondo Monetario Internacional por un equivalente de US$ 10.835 millones”.

Junto a esto “se efectuó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones” y la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas “arrojaron un saldo positivo de 33 millones”.

El viernes pasado, el directorio del FMI aprobó el desembolso de US$ 10.835 millones para Argentina, tras concluir la tercera revisión del acuerdo stand by vigente desde el 20 de junio de 2018, al tiempo que advirtió sobre los niveles de inflación.

Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, sostuvo que "las políticas de las autoridades que sustentan el acuerdo respaldado por el FMI están dando fruto".

"El elevado déficit fiscal y en cuenta corriente -dos grandes vulnerabilidades que condujeron a la crisis financiera el año pasado- están disminuyendo. La actividad económica se contrajo en 2018 pero hay indicios de que la recesión ha tocado fondo, y se espera una recuperación gradual en los próximos trimestres", expresó Lagarde.

Asimismo, sostuvo que "el gobierno argentino dio muestra de su determinación de asegurar que la relación deuda pública/PIB se encuentra en una trayectoria sostenible, reduciendo el déficit primario de 2018 por debajo de la meta fijada en el programa".

En tanto, el FMI aseguró hoy que "se proyecta que la economía Argentina se retraiga en el primer semestre de 2019 debido a que la demanda interna se desacelera, debido a las políticas más estrictas para reducir los desequilibrios, y volverá a crecer en el segundo semestre del año a medida que se recuperen el ingreso disponible real y la producción agrícola, después de la sequía del año pasado".

En cuanto al resto de los indicadores macroeconómicos de Argentina, el Fondo prevé una inflación del 30,5%, por lo que consideró esencial alcanzar el déficit cero este año "para apuntalar la confianza de los inversionistas y el crecimiento sostenible".