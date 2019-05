Medrán comienza la definición en Central Norte

En Central Norte, el DT Ezequiel Medrán se prepara para hacerle frente al enorme desafío que tendrá ante Talleres de Perico, el domingo, a par en Jujuy, a partir de las 17, por el choque de ida de semifinales del Regional Amateur.

El técnico cuervo no tiene prácticamente dudas sobre el once titular que plasmará en el estadio “Plinio Zabala”, ya que la buena performance que tuvo su equipo en la goleada (5-0) ante Atlético San Pedro no dejó dudas y le significó la clasificación a semis.

Medrán y sus muchachos le hicieron honor ayer el “Día del Trabajador” y llevaron adelante la práctica matutina en las instalaciones del club de Barrio Norte. El DT azabache basó la jornada en tareas de fútbol reducido, precisión en las marcas y definición.

Todo indica que el entrenador de Central apostaría por los mismos nombres para enfrentar al expreso periqueño, aunque Medrán recién plasmará esta idea en la práctica de fútbol formal prevista para hoy en el “Dr. Luis Güemes”. No se esperan sorpresas, pero habría algunas variantes.