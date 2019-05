Jimena Barón cambió a "La Tonta" por "La Cobra"

Jimena Barón inició su carrera musical con " La Tonta", tema que la llevó a la cima. En esta canción mostraba a una mujer vulnerable que daba todo por un hombre que no la valoraba. Sin embargo el tiempo pasa y la cantante se adapta a los nuevos tiempos, es por eso que aprovechó su papel de "mujer empoderada" y lanzó su nuevo hit "La Cobra".

El mismo fue compuesto por la actriz y hace referencia a una mujer que "cambió su piel" para hacerle cobrar a un examor todo lo malo que vivió con él. En el videoclip, Jimena se muestra sexy, luciendo un jean roto y un llamativo corpiño con piedras de colores, ojos verdes y bailando junto a sus bailarinas.

A horas de su lanzamiento en Youtube, el video tiene más de medio millón de reproducciones, miles de comentarios de sus fans y se encuentra primero en tendencias.

"Que no te diga nadie nunca jamás, si vas a poder cumplir tus sueños o no. Amate y regalate cumplirtelos", escribió Barón en su cuenta de Instagram.

"Adiós tonta, fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. Tranquila, la vamos a pasar mucho mejor, vas a ver. No existiría la cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje. Te quiero mucho", continuó Jimena en otro posteo.

Letra

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

(Viene el karma, corre)

A ver si ahora te animás

Que me hice piedra de tanto aguantar

Que tanta mierda me hizo hasta engordar

Y crezco y crezco, y me hice grande (Uh)

Ya te puedo aplastar, ay

Vas de pueblo en pueblo buscando tu paz

Dejando el pasado bien atrás

Sí, no quisiste lastimarme

Solamente "erraste mal" (¿Verdad?)

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

Y soy la cobra que se cobra, bebé

Kilómetros que me hiciste arrastrar

Pensaste que dejarme fue matarme, bebé

Y ahora nos volvemos a cruzar

Tu corazón es tierra de desierto

Tu veneno yo me lo quedo

A ver si ahora te animás

(Jajaja, Ji-Mena) Corre

Ya no siento nada

Voy como anestesiada

Tengo el alma tal vez un poco congelada

Pero no pasa nada (No, nada)

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, ahora

Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé

¿Pensabas que era gratis lastimar?

Y andar pisando todos mis pedazos, bebé

Mi alma está cansada de llorar

Si no me queda ya ni sangre, bebé

Me hiciste cada gota derramar

Cuando quisiste devorarme

Pero yo sigo acá

Y soy la cobra que se cobra, bebé

Kilómetros que me hiciste arrastrar

Pensaste que dejarme fue matarme, bebé

Y ahora nos volvemos a cruzar

Tu corazón es tierra de desierto

Tu veneno yo me lo quedo

A ver si ahora te animás

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, ahora

No te asustes que vine sola

Por ti soy lo que soy ahora

Toma lo que me dio tu boca

Un, dos, tres, la cobra

FUENTE: DIARIOSHOW