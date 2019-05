Central Norte activó el “modo” semifinales

Fue una semana atípica en Central Norte tras conocerse la sanción a Talleres de Perico por los serios incidentes que se dieron en el estadio “Plinio Zabala”, donde el cuervo marcó la diferencia gracias a los tres tantos de Fabricio Reyes para el triunfo por 3 a 1.

Al conocerse el fallo del Tribuna de Penas que determinó que el partido de vuelta no se juegue, dando por ganada la serie a Central Norte, el hincha se quedó con las ganas de alentar al equipo de Ezequiel Medrán, en un estadio Martearena que seguramente hubiera lucido un buen marco y podría haber significado un buen ingreso económico a las arcas del club.

De todas maneras y ante la suspención de dicho encuentro, el cuerpo técnico trabajó pensando en el próximo desafío del cuervo, las semifinales del Regional Federal Amateur, instancia en la que se enfrentará a un duro rival tucumano.

El plantel fue licenciado hoy y volverá mañana a los entrenamientos. Marcos Valsagna y Nicolás Issa entrenaron de manera diferenciada, pero la buena noticia es que Medrán ya puede contar con Fausto Apaza para ser una de las alternativas en el sector derecho de la mitad de la cancha.

Cabe destacar que Matías Iglesias, quien fue expulsado en el partido de ida frente a los periqueños, cumplirá hoy con la fecha de suspensión y podrá decir presente el próximo domingo en Tucumán.

Justamente hoy, a las 16, en Monteros, Ñuñorco recibirá a Concepción FC, por el partido de vuelta de los cuartos de final. En la ida, disputada en el sur tucumano, igualaron en un tanto.

De antemano, Central sabe que el partido de ida por la semifinal se jugará el domingo 19 en el “Jardín de la República”, sea cual sea el rival. Y la tan ansiada revancha será el domingo 26 en el estadio Martearena.

En Concepción FC, el técnico es Hernán González, quien fue jugador de Juventud Antoniana. Y entre los históricos del plantel se encuentra Raúl Saavedra, exjugador de Quilmes y San Lorenzo, entre otros equipos.

Los cuervos del sur vienen de eliminar en la llave anterior a Amalia de Tucumán y buscan volver al Federal A tras aquella recordada final frente a Atlético Mitre en Salta.

En Ñuñorco, su presidente y entrenador es Franco Sosa, quien también vistió la camiseta antoniana y además defendió las camisetas de varios equipos en Primera División, como Boca y Racing.

El equipo de Monteros, que llegó a esta instancia tras eliminar a Sportivo Guzmán, lleva ocho partidos sin perder, con siete victorias consecutivas y un empate

La idea de la dirigencia de Central Norte y el cuerpo técnico encabezado por Ezequiel Medrán es viajar hasta Monteros para “espiar” al próximo rival, porque incluso en todos esos detalles quiere estar el DT.

Si bien Central no jugó con Talleres de Perico, el plantel profesional disputó un amistoso con la primera local de Cristian Zurita para seguir con ritmo futbolístico.

El hincha y el plantel saben que el ascenso es una obligación y se nota una comunión entre la gente y el equipo. Quedarán cuatro partidos para tratar de alcanzar la gloria luego de cinco temporadas sin poder salir de una categoría en la que ya se demostró que el favoritismo no existe y que la concentración cumplirá un rol fundamental en los play offs.