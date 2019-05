Coudet, autocrítico: "Hicimos un muy mal partido"

El DT de Racing Club, Eduardo Coudet, señaló que el 0-2 sufrido este sábado ante Tigre por los cuartos de final de la Copa de la Superliga "no es un resultado irremontable", pero también se fue "preocupado por el rendimiento".

"No es un resultado irremontable, pero hicimos un muy mal partido y nos vamos preocupados por el desempeño", dijo el DT del campeón de la Superliga.

"Uno intenta provocar una reacción y a veces es difícil de explicar y también de entender. Vamos a tratar de acá a la revancha de lograr esa reacción que buscamos y estar a la altura en nuestra cancha", agregó el "Chacho".

Para Coudet, "pasa más por un estado mental que de actitud. El querer y no poder a veces no es fácil después de haber obtenido un torneo".

"Jugamos muy mal y el partido fue malo también. Solo hubo dos tiros al arco y fueron los goles de Tigre", cerró.