Primer gol de Gonzalo Martínez en Atlanta United

Gonzalo “Pity” Martínez marcó este domingo su primer gol en la liga estadounidense que posibilitó el triunfo de Atlanta United ante Orlando City por 1 a 0 por la Conferencia Este.

El exjugador de Huracán y River Plate abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo con un remate cruzado que se dirigió al ángulo superior izquierdo.



El Pity, autor del recordado tercer tanto de River ante Boca por la Superfinal de la Copa Libertadores en Madrid, jugó su noveno partido en la Major League Soccer y Atlanta United logró su cuarto éxito consecutivo con siete goles a favor y ninguno en contra.

En el último campeón de la liga estadounidense también fueron titulares los defensores Franco Escobar y Leandro González Pírez, además del volante Eric Remedi. La jornada finalizará más tarde con: DC United-Kansas City.

Posiciones

Conferencia Este:

Philadelphia 23 puntos; DC United y Montreal 20; New York FC 18; Atlanta United 17; Chicago Fire, Toronto y Columbus Crew 16; New York RB 14; Orlando City 12; Cincinnati y New England 11.

Conferencia Oeste:

Los Ángeles 27 puntos; Seattle y LA Galaxy 22; Houston Dynamo 19; Dallas 17; Minnesota 15; Real Salt Lake 13; Vancouver 12; San Jose 11; Kansas City y Portland 10; Colorado 2.